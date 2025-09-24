Pisa brilla nei Campionati Nazionali di tiro a segno

Pisa, 24 settembre 2025 - Dal 17 settembre si sono svolti a Roma i Campionati Nazionali di tiro a segno, una delle manifestazioni più attese del settore che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. Anche Pisa era presente grazie alla Sezione Nazionale di Tiro a Segno, con sede in viale delle Cascine, che ha schierato due giovani promesse nella categoria allievi pistola aria compressa 10 metri: Gabriele Graziani e Miguel Scudeller.

Accompagnati dall’allenatore Sergio Pitti, i due atleti hanno affrontato la competizione con impegno e determinazione, distinguendosi in una categoria molto partecipata, che contava ben 60 iscritti. Graziani si è classificato al 10° posto, mentre Scudeller ha ottenuto un onorevole 20° posto. Una prova che ha reso orgogliosi l’allenatore e tutto lo staff del Tiro a Segno di Pisa, confermando la solidità del lavoro svolto quotidianamente nella sezione e l’entusiasmo delle nuove generazioni verso questa disciplina di precisione e concentrazione.