Pisa, al via il ciclo "Clioscopio" alla Domus Mazziniana con Fulvio Cammarano

Pisa, 27 gennaio 2025 - Venerdì 31 gennaio alla Domus Mazziniana, Via M. d'Azeglio 14, alle 17.30 si terrà il primo appuntamento del ciclo “Clioscopio – I problemi del presente, lo sguardo della Storia” con Fulvio Cammarano. Ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bologna, Cammarano ha diretto il Dipartimento di Politica, Istituzioni e Storia dell’Alma Mater è stato presidente della SiSSCo – Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, è tra i maggiori studiosi della società italiana ed europea tra ‘800 e ‘900.

A dialogare con Cammarano a partire dal suo recente volume "L’inquietudine costituente. Saggi di Storia politica", Pisa, Pacini, 2024, saranno Emanuela Minuto, docente di storia contemporanea e di storia del giornalismo presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e Marco Manfredi, ricercatore presso lo stesso dipartimento e direttore del Comitato pisano per la storia del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni. Coordinerà l’incontro Giovanni Mennillo, giornalista e dottorando del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

I saggi riuniti nel volume disegnano una personale ricerca del filo rosso che attraversa la storia politica contemporanea, storia di un ordine precario sempre attraversato dall’inarrestabile conflitto tra potere costituente e potere costituito, morale e politica. Dunque non contributi sul passato, ma occasione per riflettere sul presente, in un costante dialogo tra storia e scienze sociali.