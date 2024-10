Pisa, al Teatro Nuovo domenica alle 17 "Il mago di Oz"

Pisa, 18 ottobre 2024 - Domenica 20 ottobre alle 17 divertimento assicurato con la prima data in cartellone del teatro per bambini del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, In scena lo spettacolo "Ozz” tratto da Il mago di Oz di F. L. Baum. Si tratta di un progetto multimediale che unisce teatro, cinema, videogames e illustrazione animata, tanti linguaggi per provare a raccontare uno dei classici dell'infanzia più importanti della letteratura americana. Si racconta la storia di Dorothy, ragazza del Kansas che improvvisamente, trasportata da un ciclone, si ritrova in un magico e sconosciuto mondo pieno di personaggi improbabili. Dorothy vuole tornare a casa sua e per farlo dovrà superare molte prove scontrandosi con streghe e creature fantastiche ma non sarà sola. Durante il suo viaggio, infatti, incontrerà uno spaventapasseri senza cervello, un uomo di latta senza cuore e un leone fifone. Lo spettacolo è prodotto da KanterStrasse per la regia di Simone Martini e Lorenzo Donnini, con Elisa Vitiello, Simone Martini e Alessio Martinoli. Lo spettacolo è adatto a bambini sopra i 3 anni.

Il teatro per bambini per la nuova stagione 2024/25 del Teatro Nuovo presenta ben 14 spettacoli, la domenica alle 17, da ottobre fino ad aprile 2025 (programma completo: www.teatronuovopisa.it). Biglietti adulti 8 euro, bambini 6 euro, sotto i tre anni gratuito. Abbonamenti per tutta la stagione 65 euro adulti e 50 bambini/e. Biglietteria online: www.ciaotickets.com. Botteghino aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 in Piazza Stazione 16. Informazioni: e-mail: [email protected] telefono: 3923233535.

Per partecipare agli eventi del Teatro Nuovo è richiesta la tessera annuale di Binario Vivo APS, al costo di 3 euro.