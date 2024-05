Piazzale pieno di rifuti. Scatta la denuncia

I carabinieri Forestali del Gruppo di Pisa, impegnati in un controllo sul corretto smaltimento dei rifiuti, hanno riscontrato nei giorni scorsi che il piazzale di un capannone in una zona industriale del territorio era completamente ingombro di rifiuti di vario genere - derivanti da attività edilizia. All’esito degli accertamenti hanno segnalato il proprietario, operante nel settore, all’autorità giudiziaria competente, per gestione illecita di rifiuti che avrebbero dovuto essere separati, avviati al riciclo o conferiti in impianti specializzati. Il soggetto denunciato sarà ammesso a pagare una sanzione amministrativa, se avrà provveduto a smaltire correttamente i rifiuti accumulati. Tuttavia, ste l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle autorità competenti.