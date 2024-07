Piazza Vittorio un campo di padel. Sport, gare e divertimento in centro

Il primo trofeo di padel Città di Pisa, che si svolgerà fino al prossimo 7 luglio, è stato inaugurato nella cornice di Piazza Vittorio Emanuele. Un programma ricco nel quale al mattino ci sarà la possibilità di prendere lezioni su come approcciarsi a questo sport e migliorare il proprio stile di gioco, mentre nel pomeriggio e con orario continuato fino a mezzanotte andranno in scena le gare relative al torneo. L’evento è organizzato a dal "Pisa Padel Club" in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa. Al taglio del nastro c’erano il sindaco di Pisa Michele Conti e l’assessore allo sport Frida Scarpa, intervenuta per l’occasione: "Siamo molto soddisfatti anche di questa nuova struttura che grazie al Pisa Padel è stata realizzata nel cuore della nostra città, così da consentire di vivere una settimana di sport, eventi, divertimento, accompagnata da lezioni da parte del numero uno in Italia Marcelo Capitani, unitamente al torneo vero e proprio - dichiara Scarpa -. Il campo di gioco resterà aperto dalla mattina sino a fine giornata così che, contattando il numero di cellulare che è indicato su tutte le locandine esposte in città oppure recandosi direttamente in Piazza Vittorio Emanuele, chiunque potrà iscriversi e provare questa nuova disciplina".

Ospite speciale della giornata inaugurale Marcelo Capitani, giocatore professionista di Padel, responsabile del settore giovanile e commissario tecnico della nazionale italiana ‘under’, che ha tenuto una lezione ai primi sportivi scesi in campo. Soddisfatto il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi: "Come nel nostro stile siamo sempre presenti quando si tratta di rendere viva la nostra città, e questa volta mi sento in dovere di rivolgere un grande ringraziamento ad Alessandro Selmi ed a tutto lo staff del Pisa Padel Club in quanto quando queste iniziative si vedono realizzate sembra facile, e scontato, mentre allestire un campo da Padel in Piazza Vittorio Emanuele per un’intera settimana non è stato affatto semplice - afferma Maestri Accesi -. Si tratta di un sogno che si è tramutato in realtà in virtù della grande sinergia tra enti e amministrazione. Vi saranno altre iniziative, da inserire fra le tante di cui è ricca l’estate pisana, alcune delle quali saranno collaterali all’attività prettamente sportiva grazie alla partecipazione dei commercianti che si trovano nei dintorni di Piazza Vittorio Emanuele e che sono pertanto assolutamente chiamati a sostenere il Torneo di Padel". Michele Bufalino