Piazza della Repubblica sotto ferri per il restyling

È partito il restyling di via della Repubblica a Cascina, con i lavori che interesseranno prima i marciapiedi e poi il manto stradale. "Abbiamo iniziato i lavori di demolizione e rifacimento dei marciapiedi disconnessi nel tratto di Via della Repubblica compreso tra Via Pacinotti e Via della Costituzione – spiega Cristiano Masi, vicesindaco con delega ai lavori pubblici –. A seguire tutta la Via della Repubblica sarà completamente riasfaltata: si tratta di un intervento importante, da molto tempo atteso e assolutamente necessario per riqualificare tutta l’area". Un lavoro certosino e non semplice per la presenza di numerosi platani le cui radici hanno creato diversi problemi. L’obiettivo, infatti, è quello di tutelare tutti gli alberi, ma proprio per questo l’intervento risulta più complesso."Quasi venti anni fa – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – è stato ripavimentato e pedonalizzato Corso Matteotti. Questo mandato può iniziare a caratterizzarsi per una piena riqualificazione dell’asse viale Comaschi-viale della Repubblica. Siamo nella prima fase di una riqualificazione che interesserà il Teatro Bellotti-Bon ed è segnata da una serie di interventi, autonomi l’uno dall’altro, scaglionati nel tempo, di natura pubblica e anche privata. Quasi come tessere di un unico disegno".

Di pari passo sono andati avanti anche i lavori di riqualificazione totale di Piazza Deledda a Musigliano, con lo sguardo dell’amministrazione che non si ferma al solo centro cittadino ma che guarda anche alle frazioni. Qui il lavoro è stato completato con l’installazione della nuova pensilina alla fermata del bus: adesso la piazza ha ben altro aspetto rispetto a qualche mese fa.

"Gli interventi in Piazza Deledda sono stati numerosi e di qualità – aggiunge il vicesindaco Masi –. Siamo partiti con il nuovo parco giochi a tema ‘supereroi’, poi siamo passati al nuovo muretto di recinzione per la scuola, al nuovo marciapiede lungo la recinzione, in collegamento con la fermata del bus, all’arretramento dei pali della pubblica illuminazione con il posizionamento interrato delle linee elettriche di alimentazione, senza dimenticare il rifacimento della segnaletica orizzontale davanti alla scuola e all’interno del parcheggio della piazza. Con l’installazione della pensilina, dunque, abbiamo portato a termine tanti miglioramenti per arrivare ad avere una piazza più bella e funzionale, al centro del paese e a servizio dei numerosi cittadini che la frequentano".