Piazza dei Miracoli. Nuovo manto erboso per la cornice alla Torre

La piazza più bella del mondo si rifà il look. In piazza del Duomo è stato appena rigenerato il prato dopo alcuni lavori effettuati nell’arco degli ultimi tre giorni. L’azienda Hts, con sede a Rigoli nel sangiulianese e che opera a livello nazionale ed europeo, ha condotto lavori mirati per restituire al prato della piazza la sua bellezza originale. Massimiliano Del Viva, rappresentante dell’azienda Hts, fornitore di servizi per l’opera primaziale, ha spiegato il processo di rigenerazione e cura dei tappeti erbosi di Piazza dei Miracoli. "Le operazioni di manutenzione straordinaria hanno avuto luogo a partire da lunedì , concentrando particolare attenzione sul prato della lupa e sul pezzo di prato antistante la cattedrale. Le lavorazioni includevano operazioni di decompattazione e scarifica e asportazione, seguito dalla semina di un nuovo manto erboso curato direttamente dalla Primaziale".

L’Opera infatti ha selezionato direttamente la varietà d’erba per la semina: "La scelta della miscela erbosa basata sull’essenza Festuca arundinacea – sottolinea Del Viva –, è stata attentamente selezionata per adattarsi all’ambiente unico della Piazza dei Miracoli". Riguardo alle tempistiche per look più bello, Del Viva ha dichiarato: "Nel giro di un paio di settimane si avrà la percezione del nuovo manto erboso, che tornerà al suo splendore completo entro un mese da oggi. I primi 7-14 giorni saranno cruciali per l’affrancatura e la maturazione del seme".

Il prato della Piazza del Duomo è un elemento molto amato dai turisti, che spesso si fermano per scattare foto curiose durante la visita. L’intervento di rigenerazione è stato come come un "lavoro chirurgico" con l’utilizzo di macchinari di alta qualità comunemente impiegati negli stadi di Serie A e Premier League. Hts, infatti specializzata in lavori su campi da calcio, vanta una partnership ufficiale con diverse società calcistiche. "Siamo partner di Pisa, Empoli, Cosenza, Catanzaro e abbiamo eseguito interventi anche in luoghi prestigiosi come il Golf Club d’Italia e l’ippodromo di Pisa – spiega Del Viva –. Tra i clienti figurano anche squadre di calibro internazionale come la Fiorentina, la Lazio, l’Inter e il Milan, oltre a collaborazioni con il Principato di Monaco e Malta".

Hi-Turf Solution ha maturato nel tempo un’esperienza ampia e apprezzata nel corso degli anni. Il lavoro dell’azienda consiste nel trovare la soluzione su misura più adatta quando si tratta di manti erbosi, dalla progettazione, alla scelta della varietà più adatta, alla realizzazione.