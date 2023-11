Piante a terra. Parco chiuso

Il Parco di via di Pratale è stato chiuso per la caduta di piante. E’ sucesso in mattinata. Per il forte vento, infatti, un albero e alcuni rami sono finiti a terra. E per questo l’area verde è stata chiusa per sicurezza. nelle prossime ore si verificherà la stabilità delle altre piante e si devciderà poi quando riaprire il parco che si trova nel quartiere di Pratale. Ieri il vento ha raggiunto sul litorale i 100 chilometri all’ora. Molti gli interventi simili dei vigili del fuoco su tutto il territorio.