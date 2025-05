Pharmanutra, accordo triennale con il Giro

Pharmanutra per tre anni sarà partner del Giro d’Italia e in particolare sarà il fornitore ufficiale con il btrand Cetilar Nutrion, a nuova linea di prodotti dedicata alla nutrizione e al miglioramento della performance dell’atleta agonista. Lo ha reso noto l’azienda farmaceutica pisana specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, che ha siglato con Rcs sports & events un contratto triennale per la corsa rosa di quest’anno, del 2026v e del 2027. "La partnership con il Giro d’Italia - prosegue la nota di Pharmanutra - consolida ulteriormente il posizionamento del marchio Cetilar Nutrition come punto di riferimento nell’ambito della performance e della salute, abbracciando una delle competizioni ciclistiche più iconiche al mondo e non solo offre a Pharmanutra un’opportunità straordinaria per rafforzare la propria visibilità a livello globale, portando l’eccellenza italiana in tutto il mondo, ma incarna anche valori condivisi come la determinazione, la preparazione e la ricerca continua dell’eccellenza".

Cetilar Nutrion è la linea di prodotti dedicata alla nutrizione sportiva: una gamma di integratori e alimenti funzionali mirati per sostenere la prestazione fisica degli atleti, soprattutto nell’ambito degli sport di endurance, fornendo energia, idratazione e recupero ottimali che rappresentano il supporto ideale per affrontare le sfide del ciclismo, uno sport che richiede prestazioni prolungate e una gestione attenta delle riserve energetiche.

"Essere scelti come official nutrition partner del Giro - ha detto il vicepresidente dell’azienda pisana, Roberto Lacorte - è un’importante conferma del nostro impegno nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per supportare la salute e la performance degli atleti nelle sfide più complesse. Si tratta di un’opportunità unica per portare il nostro contributo nel mondo del ciclismo attraverso uno degli eventi più prestigiosi del settore. L’intesa assume un significato ancora più profondo e simbolico poiché il Giro, dopo 45 anni, farà tappa a Pisa, città che ospita la nostra sede".