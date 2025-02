Pesca di frodo cèe di notte nel Parco 78enne denunciato

Un’operazione congiunta dei Nuclei carabinieri Forestale di San Rossore e Pisa ha portato alla denuncia di un bracconiere ittico nel cuore del Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli. L’uomo, un pensionato di 76 anni è stato sorpreso in flagrante mentre pescava illegalmente avannotti di anguilla, una specie protetta e particolarmente ambita dal mercato nero. Nella serata di martedì, durante un servizio di controllo antibracconaggio, i militari hanno notato un individuo sospetto aggirarsi nel parco con un attrezzo non autorizzato, una “ripaiola”. Dopo un breve appostamento, i carabinieri sono intervenuti, cogliendo il pescatore di frodo: 80 avannotti di anguilla, già pronti per essere smerciati. Gli avannotti, ancora vivi, sono stati immediatamente liberati nel loro habitat naturale, mentre l’attrezzo illegale è stato sequestrato. Il pescatore di frodo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Pisa con l’accusa di pesca di frodo e detenzione di specie protette. Sono state elevate nei suoi confronti sanzioni amministrative per un totale di 4.800 euro.