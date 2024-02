"Permessi di soggiorno. Tempi troppo lunghi a Pisa"

Migranti a Pisa, i tempi per avere alcuni documenti sono troppi lunghi. Una situazione di rallentamento nei procedimenti di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno sta generando disagi considerevoli, denuncia l’Associazione Unità Migranti di Pisa. Lo dichiara il presidente dell’associazione Unità Migranti in Italia, Ibrahim Dieng, insieme al fondatore e coordinatore dello sportello di ascolto, Said Talbi: i tempi sono davvero "troppo lunghi".

"In questi ultimi anni – affermano Dieng e Talbi – abbiamo notato un rallentamento significativo nei procedimenti di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. Adesso si parla di tempi che superano l’anno di attesa".

Un effetto catena perché i documenti sono collegati gli uni agli altri. "Questo rallentamento colpisce le persone che si trovano spesso con le pratiche di residenza bloccate, così come le richieste per l’assegno unico per i figli e tutte le altre pratiche che richiedono un permesso di soggiorno in regola. Questa situazione non è più accettabile e occorre trovare una soluzione immediata".

Unità migranti che sta pensando a una serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione e far conoscere il quadro. Per affrontare questo problema, intanto, l’Associazione Unità Migranti ha convocato le comunità straniere presenti sul territorio e le associazioni che si occupano di immigrazione a partecipare a un’assemblea nella sede in Piazza della Stazione 16.

L’evento è fissato per giovedì 15 febbraio alle 21:30.