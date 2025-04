Perché il Gioco del Ponte piace a tutti?

Il Gioco del Ponte è un bellissimo momento di coinvolgimento per giovani, adulti e anziani(insomma tutti). Durante le sfilate molti giovani partecipano sia con il tifo sia portando bandiere, stendardi ma soprattutto portando la passione che scatena i cuori di ogni pisano. Il gioco è simbolo di unione tra i quartieri di Mezzogiorno e di Tramontana. Ad esempio alcuni nostri amici partecipano ad allenamenti fatti apposta per prepararsi alle sfilate. Ma capire perché il Gioco del Ponte sia interessante è necessario capire le regole e le strategie utilizzate. Possiamo però dirvi che se vissuto in prima persona è appassionante e coinvolgente e riesce a suscitare forti emozioni e grande senso di appartenenza. E proprio per questo motivo anche noi ma soprattutto voi dovete partecipare attivamente a tutte la manifestazioni che seguiranno a giugno, il famoso Giugno Pisano. Pensate che per prepararsi al gioco si inizia a settembre, quasi un anno prima. Ovviamente come in tutti i giochi ci sono dei record che rappresentano le sconfitte più clamorose e le vittorie più importanti che rimangono e rimarranno per sempre nella storia di questa manifestazione. Il record attuale della durata di uno scontro è di 25 minuti e 37 secondi, stabilito nel 2018 nello spareggio, con vittoria di Mezzogiorno, guidato da Franco Ceccanti, mentre quello più breve risale al 1988 in cui i Dragoni(Mezzogiorno) vinsero su Santa Maria(Tramontana) in 11 secondi. In caso di pareggio (3 a 3) si andrà a svolgere una partita decisiva, “la bella”, prendendo i giocatori più forti di ogni magistratura. Ma la vera vittoria è che per un giorno tutta la città si unisce per commemorare e festeggiare la propria storia.