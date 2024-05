Penny Market e Lidl-Italia. Assunzioni nel carrello

Penny Market aprirà tra 75 e 90 nuovi supermercati nel prossimo triennio. Entro la fine del 2024 la catena della grande distribuzione assumerà fino a 400 persone e le assunzioni proseguiranno anche nel biennio 2025-2026, per un totale di circa un migliaio di nuovi ingressi. Per questo è consigliabile consultare il sito pennyitalia.intervieweb.it/it/career, dove è pubblicato l’elenco delle posizioni aperte e da dove è possibile inviare lea candidature. Numerosi i posti vacanti in Toscana tra cui a Empoli un posto vacante come direttore di negozio. Sono 480 in Italia e 28 in Toscana i posti di lavoro che arrivano, invece, da Lidl, che ricerca addetti alle vendite, anche stagionali e a chiamata, o appartenenti alle categorie protette, o da inquadrare con contratto di apprendistato. Tra le sedi di lavoro: Pontedera, Calcinaia, Collesalvetti, San Giuliano Terme. Tutte le informazioni all’indirizzo lavoro.lidl.it.