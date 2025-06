E’ in arrivo la pedalata letteraria per grandi e piccini. Un’iniziativa a cura di Acquario della Memoria e VivaVoce Aps in collaborazione con Spazio Mumu, Fiab Pisa (nella foto Ansa un’iniziativa al nord), Topipitori editore. Ritrovo sabato 14 nel parco adiacente alla Biblioteca Sms alle Piagge in tre orari: 16, 17 e 18. Tutti in sella per il reading teatrale itinerante ispirato all’albo illustrato "La Bicicletta gialla" (Topipittori 2018) attraverso i parchi della città. La prima tappa sarà proprio adiacente alla Biblioteca Sms, al Parco Mau; la seconda al parco delle Concette; l’ultima - e conclusiva del tour - al parco dei Vecchi Macelli. Ad accompagnare il pubblico di ciclisti ci saranno i volontari Fiab Pisa, mentre a leggere i versi in ottava rima e recitare il racconto saranno gli attori e le attrici di VivaVoce. Una merenda sarà offerta dai soci della sezione pisana di Unicoop Firenze. "La bicicletta gialla" fa parte della rassegna Animali Narranti - tane di parole per grandi e piccini, una rassegna di narrazione e arte con spettacoli teatrali per adulti e bambini, mostra, laboratori e performance interattive. Ingresso per il tour su prenotazione: 10.50 euro. Per info e acquisti online: chiamare il numero 3716520416 o inviare una mail a [email protected].