Passeggiata di 13 chilometri e cena del camminante

Sabato 7 ottobre, appuntamento alle 14,30, a Filettole in piazza Allende, dove i partecipanti potranno effettuare l’iscrizione a titolo gratuito. Da Filettole, un itinerario lungo il fiume, per attraversare poi il monte fino a Santa Maria in Castello, discendendo verso la pianura, per tornare sul monte, con ampie panoramiche sul lago e sulla bonifica e arrivare nuovamente a Filettole scendendo il monte da Bruceto.

Un percorso di circa 13km con dislivello massimo di circa 400 metri. Rientro previsto vero le 18,30 in piazza Allende a Filettole dove sarà possibile partecipare alla Cena del camminante, accompagnati da un sottofondo musicale, organizzata dal Circolo Arci Bartalini di Filettole.

Domenica 8 l’appuntamento sarà alle 9 nel piazzale S. Ambrogi a Marina di Vecchiano dove i partecipanti potranno effettuare l’iscrizione gratuita.

L’ itinerario prevede di arrivare al canale della Bufalina, seguendo via del Balipedio e poi tornare verso il piazzale S. Ambrogi proseguendo sulla spiaggia. Un percorso di circa 8 km senza difficoltà, ma che sicuramente permetterà ai partecipanti di godersi il paesaggio di Marina di Vecchiano, dune, pineta e spiaggia, da una prospettiva diversa da quella del bagnante estivo.

Le due camminate sono organizzate in collaborazione con Nonsoloserchio Geoturismo Escursionismo Nordic Walking e quindi con Alessandra Buscemi, che guiderà i camminanti con la tecnica del Nordic Walking, il Gruppo Archeologico Vecchianese e WWF Alta Toscana OdV.