Pasqualino (Lega): "Pisamo, parte integrante di un progetto ambizioso"

"L’Operazione Pisamo, fortemente voluta, è parte integrante di un progetto ambizioso per il rilancio della città, e non rappresenta affatto un’esternalizzazione della cultura, come sostiene erroneamente il consigliere della sinistra radicale Ciccio Auletta". Parola del capogruppo della Lega in consiglio comunale, Giovanni Pasqualino, che replica così agli attacchi dell’opposizione sulla vicenda delle modifiche dello statuto della municipalizzata che da gennaio oltre che della mobilità cittadina e dei parcheggi si occuperà anche di accoglienza turistica, gestione e programmazione dei grandi eventi cittadini.

"È fondamentale comprendere - osserva il capogruppo leghista - che l’integrazione delle competenze di Pisamo ha l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini e ai turisti, e non di smantellare le funzioni comunali. Questo percorso è un passo avanti per valorizzare le risorse locali e potenziare l’immagine della nostra città. Abbiamo fiducia che questo processo porterà a una gestione più efficiente e a un aumento delle opportunità per i nostri cittadini". Secondo il consigliere del Carroccio, del resto, "un approccio collaborativo e aperto sarà la chiave per affrontare le sfide che ci attendono: è essenziale mantenere un dialogo costruttivo e non cadere in polemiche sterili che non giovano alla comunità". Pasqualino, infatti, assicura che "proprio per questo la Lega continuerà a lavorare per il bene di Pisa, con l’obiettivo di garantire un futuro luminoso e prosperoso per tutti".