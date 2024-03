Pasqua e Pasquetta al Parco di San Rossore

Pisa 28 marzo 2024- Aria di primavera nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli che nel weekend di Pasqua e Pasquetta si prepara ad accogliere grandi e piccini. «Dalla classica scampagnata a San Rossore alle visite guidate a cavallo oppure in bici passando per escursioni a piedi o in battello nella zona del lago di Massaciuccoli, sono tantissime le opportunità che l'area protetta offre in questo fine settimana - spiega il presidente Lorenzo Bani - occasioni per vivere e conoscere la natura, imparare ad apprezzarla ed a rispettarla sempre di più». Orari, barbecue, regole e monitoraggio - Nella Tenuta di San Rossore, dal 31 marzo aperta tutti i giorni fino alle 19.30, sono state recentemente riqualificate dagli operai del Parco le attrezzature lignee come pedane e gazebo nell'area di Cascine Vecchie, mentre ufficio ambiente del Comune di Pisa e Geofor hanno posizionato nuovi cassonetti per la differenziata. Per la classica scampagnata, le grigliate si possono fare nelle apposite aree attrezzate con barriere frangivento portandosi i propri bracieri del tipo sollevati da terra, adottando le necessarie cautele ed avendo cura di lasciare l’area in buone condizioni. In via eccezionale a Pasquetta, dato l'alto afflusso previsto, saranno consentiti i barbecue anche nel prato del rondò di Cascine Vecchie lato ovest, nella mezzaluna tra gli edifici direzionali e la strada. In azione per garantire la tutela dell'ambiente ci saranno le Guardie del Parco e i Carabinieri Forestali, questi ultimi anche con pattuglie a cavallo, coadiuvati dalle Guardie Ambientali Volontarie e dalle Guardie Ecozoofile del Nogra. I Volontari del Parco spiegheranno ai visitatori le regole per meglio fruire del Parco: non abbandonare i rifiuti, tenere i cani al guinzaglio per evitare che seguano gli animali selvatici e si perdano, per i barbecue avere a disposizione dell’acqua per spegnere le braci e smaltire le ceneri in contenitori idonei senza gettarle nei cassonetti per evitare il rischio incendi. Passeggiate a San Rossore ed eventi - La Tenuta è visitabile in autonomia per quasi la metà dell'estensione, oltre 2000 ettari su 4.800, corrispondenti all'area C e all'area B sui sentieri segnalati. L'area A è visitabile accompagnati da una guida ambientale come i professionisti di 'Vado e vedo' che per Pasqua e Pasquetta propongono un trekking speciale, un viaggio nella natura con arrivo fino al mare, prenotazioni sul sito vadoevedo.it. Entrambi i giorni il centro visite di San Rossore organizza una visita guidata in bicicletta tra i boschi e le pinete del Parco con breve passeggiata fino al mare, partenza alle 11 domenica 31 marzo ed alle 9.30 lunedì 1 aprile, mentre sia la mattina sia il pomeriggio sono disponibili visite in trenino con breve passeggiata fino al mare, prenotazione telefonica al numero 050-530101 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, info scrivendo a [email protected] Tutti i giorni, eccetto Pasqua, Equitiamo organizza visite a cavallo per principianti ed esperti, per esplorare boschi ricchi di animali selvatici vivendo intensamente il contatto con la natura, per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 338-3662431 oppure 349-7501087. Infine San Rossore in carrozza propone gite in calesse anche fino al mare, prenotazioni al numero 330-206235. Da Marina di Vecchiano al lago di Massaciuccoli - Non solo San Rossore: tutte le Tenute offrono possibilità di passeggiate ed escursioni, da Coltano e dal litorale pisano fino alle spiagge naturali di Marina di Vecchiano e della Lecciona. L'Oasi Lipu Massaciuccoli propone un doppio appuntamento: domenica 31 marzo escursione a piedi nella Macchia Lucchese attraverso il bosco litoraneo e le “lame” della Riserva della Lecciona, fino ad arrivare alle dune costiere ed al mare, mentre lunedì 1 aprile passeggiata nel bosco incantato della Tenuta di Migliarino, uno degli ultimi lembi di foresta umida di pianura. E poi ancora sul lago di Massaciuccoli visite guidate coi barchini da palude e il servizio di noleggio di canoe e barche a remi, informazioni chiamando lo 0584-975567 oppure scrivendo a [email protected]. Sempre il lago sarà il protagonista della visita con le guide ambientali di VerdeSalmastro organizzata lunedì 1 aprile: una giornata che prevede gita in battello ed escursione a piedi per ammirare gli ambienti naturali, la ricca avifauna ed elementi storici come i resti delle terme di epoca romana.