Vicopisano (Pisa), 4 aprile 2023 - Pasqua e Pasquetta a Vicopisano e sul Monte Pisano, molte le iniziative e le opportunità da cogliere per trascorrere due giorni interessanti e pieni di bellezze, tra storia, natura e tradizioni.

SINDACO - "Oltre a fare gli auguri a tutti e a tutte - dice il sindaco Matteo Ferrucci - li invito a festeggiare la Pasqua e la Pasquetta, con famiglia e amici, nel nostro territorio, a Vicopisano e, in genere, sul Monte Pisano, una destinazione turistica ricca, anche nei Comuni vicini, di vestigia storica e di meraviglie paesaggistiche davvero uniche".

VISITE - Aperti alle visite tutti i monumenti storici del borgo. Il Complesso Monumentale della Rocca del Brunelleschi, con Palazzo Pretorio, l'Archivio Storico e il museo dei reperti di San Michele sarà aperto, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini (che quest'anno festeggia i 25 anni di visite guidate) la domenica pasquale e il Lunedì dell'Angelo, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00 (acquisto biglietti a Palazzo Pretorio, in via del Pretorio). La Torre del Soccorso e il suo Camminamento, sempre realizzati da Brunelleschi, e la Torre dell'Orologio, sentinella medievale di Via Lante, saranno aperti, grazie a Capitolium Società Cooperativa, per Pasqua dalle 15:00 alle 19:00 e per Pasquetta dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

PASQUETTA - Per Pasquetta torna anche l'appuntamento con il tradizionale Mercatino del Collezionismo, dell'Antiquariato e degli Hobbisti, organizzato dal Comitato il cui presidente è Alessio Pellegrini, nel centro storico di Vicopisano e nel grande spazio espositivo tra le antiche mura del Circolo Arci L'Ortaccio. Per informazioni (anche per gli espositori): 348/1751010 (disponibile anche tramite WhatsApp). Sempre "aperto", con i suoi sentieri e i suoi panorami mozzafiato, il Monte Pisano, con percorsi adatti a tutte le età e... i passi. Sono disponibili mappe per percorrerlo nella Biblioteca Peppino Impastato di Vicopisano.

M.B.