Partono degli incontri formativi per le guide turistiche di Pisa

6 marzo 2025. Il Comune di Pisa ha organizzato, a partire dal prossimo 11 marzo, una serie di incontri di formazione dedicati agli operatori turistici e culturali di Pisa. L’obiettivo è migliorare l’integrazione tra il settore turistico e il patrimonio culturale della città, in particolare valorizzare il sito Patrimonio Mondiale di piazza Duomo attraverso una maggiore diffusione della sua conoscenza e una più profonda consapevolezza del suo valore. Il percorso formativo, in collaborazione con l’Opera Primaziale Pisana, prevede quattro appuntamenti realizzati dalla società Aedeka in programma i martedì 11, 18 e 25 marzo e 1 aprile.

"Pisa ha un sito patrimonio mondiale Unesco di straordinario valore – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - e come cittadini dobbiamo avere piena consapevolezza del significato universale della piazza del Duomo, coglierne tutta la ricchezza e apprezzarne la bellezza al fine di comunicarla al meglio a chi visita la nostra città e trasmettere i suoi valori intrinseci alle future generazioni. Questo programma formativo nasce con l’intento di coinvolgere residenti, operatori turistici e commerciali della città nella valorizzazione e nella tutela del sito Unesco, attraverso metodi e strategie volti a uno sviluppo sostenibile e al migliore posizionamento di tutto il nostro contesto territoriale nel mercato turistico".

"La valorizzazione è un lavoro di squadra - dice Mercè López, direttrice di Aedeka -. Le sessioni formative, rivolte agli operatori turistici e culturali, sia pubblici che privati, sono pensate come momenti di confronto con tutti gli stakeholder e rientrano in una strategia di empowerment degli attori locali nel loro ruolo di promotori del turismo".

Il primo appuntamento è in programma martedì 11 marzo (ore 15.00-18.00, sala Baleari, Palazzo Gambacorti) dal titolo “Il sito della piazza del Duomo, patrimonio dell’umanità”. Interventi di Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa, Mercè López Fort, direttrice di Aedeka (presentazione del percorso formativo “Pisa Patrimonio e Umanità”), Chiara Balbarini, storica dell’arte (“La piazza del Duomo di Pisa nella lista del patrimonio mondiale Unesco”).

Il programma include visite guidate al sito di piazza del Duomo con esperti e restauratori dell’Opera della Primaziale Pisana. La partecipazione agli eventi è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al seguente link: https://bitly.cx/vkPZT.

L’iniziativa è inserita nel progetto comunale “Pisa Patrimonio e Umanità”, che coinvolge anche le scuole primarie della città con percorsi formativi e laboratori didattici, oltre alla cittadinanza con le visite guidate “Riscopriamo Pisa”. Il progetto è finanziato con i fondi della Legge n. 77/2006 del Ministero della Cultura.