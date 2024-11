Partita del Cuore: all’Arena oltre 5.500 per Shalom

Venduti già oltre 5500 biglietti per la partita del cuore all’Arena Garibaldi, quando la Nazionale Cantanti next gen e il Movimento Shalom si sfideranno nell’ambito dell’evento "Metti in campo il cuore – 50 anni di Shalom". Sono numerosi i nomi illustri presenti. Oltre a Enrico Ruggeri e Pippo Inzaghi, in veste di allenatore e, forse, anche di giocatore, è già stata annunciata la presenza dei Santi Francesi, ma non solo. Ci saranno anche Totò Di Natale, Rocco Hunt, Capitan ventosa, Il tre, Bunker44, Ubaldo Pantani, Aka/even e non solo. L’evento sarà preceduto da un pre-partita con la sfilata in campo delle associazioni sportive e non solo della città e della provincia. L’accesso allo stadio sarà a partire dalle 19. Eccezionalmente per questa partita tutti gli spettatori potranno anche acquistare nei corner bar all’interno dello stadio le caldarroste.

"I biglietti stanno andando a ruba – ha dichiarato il Movimento Shalom in una nota – e speriamo di raggiungere le 7000 presenze perché fino a stasera i biglietti sono in vendita online sul circuito Ticketone".

Contro ogni guerra, ogni violenza, ogni sopruso, ogni odio, ogni esclusione, ogni egoismo – dichiara don Andrea Cristiani, tra i fondatori di Shalom, nel suo ultimo appello di invito a partecipare - vieni alla Partita Metti in campo il cuore per una serata di sport, musica, pace e solidarietà". Il ricavato sarà devoluto per la realizzazione di una scuola in Madagascar, ma anche per un monitor per la sala risonanza magnetica che sarà utilizzato nella struttura di futura realizzazione del nuovo Santa Chiara a Cisanello.

Michele Bufalino