Pari opportunità, l’idea del logo

Scuola e diritti. Il Comune di Cascina ha dato vita a una giornata per le pari opportunità e la non discriminazione, nata da un’idea della Consulta in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’occasione è servita anche per presentare ufficialmente il nuovo logo della Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione: nei mesi scorsi, infatti, era stato lanciato un concorso per la creazione del logo che aveva coinvolto i tre istituti comprensivi.

I numeri. Una ventina le classi che hanno risposto e partecipato, tra le quali ha vinto la 5B della scuola primaria San Giovanni Bosco ‘I.C. Falcone’.

Alla giornata hanno partecipato anche gli istituti superiori ‘Pesenti’ e ‘Russoli’ con letture e contributi artistici, oltre a tantissime realtà locali attive nell’ambito dei diritti e delle pari opportunità.

A chiudere la giornata è stato lo spettacolo, molto apprezzato, “L’uomo dei due mondi” a cura di Bubamara Teatro.

Il logo è molto colorato e formato da un arcobaleno chiuso, all’interno un cuore realizzato con il planisfero e la scritta "Liberi di essere".

Intorno, Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione - Cascina.