Dici maggio pensi cultura. Oggi musei statali aperti

Un Primo Maggio all’insegna della bellezza dei capolavori dei musei statali che saranno aperti. Ma c’è di più: domenica 4 Maggio musei aperti e gratuiti. Tappa d’obbligo sarà la Certosa monumentale dove sarà visibile ed apprezzabile anche dai comuni visitatori la Bibbia di Calci che è un capolavoro medievale, uno scrigno di rara suggestione essendo una bibbia miniata in quattro volumi risalente al 1168 e nota agli studiosi appunto come "Bibbia di Calci". Un capolavoro della miniatura romanica in Italia perché custodita fin dal 1425 all’interno della struttura calcesana, dove era arrivata dal monastero benedettino della Gorgona.

Nel 1970, un anno dopo l’uscita definitiva dei monaci dal convento di Calci ed in attesa che la Certosa potesse essere aperta al pubblico, la Bibbia fu trasferita in deposito provvisorio al museo di San Matteo. Lì rimase fino al 2014 ed era considerata la più antica nella collezione dei tomi miniati tant’è che era così descritta "come l’esemplare più antico la Bibbia di grande formato (Bibbia ‘atlantica’) eseguita per il monastero pisano di San Vito e poi conservata a lungo nella Certosa di Pisa a Calci. Eseguita da Alberto o Adalberto da Volterra e Viviano, è arricchita da numerose iniziali ornate, talora dipinte con figure di profeti.

Dai Musei Nazionali di Pisa, si precisa che la visione della Bibbia era consentita solo su apposita richiesta "mentre ora viene stabilmente inclusa nel percorso ordinario di visita". Ma veniamo alla apertura straordinaria con ingresso a pagamento per i musei e i luoghi della cultura statali il 1° Maggio. Ecco gli orari: Museo Nazionale di San Matteo: aperto 9– 13.30. Le navi antiche di Pisa: aperto 14-19.30 (ultimo ingresso 18.30). Certosa Monumentale di Calci: ingressi alle 9.30, 11 e 12.30 consentiti solo con visita guidata a pagamento a cura della Cooperativa Archeologia e Itinera Livorno Cultura e Turismo. Per informazioni, costi e prenotazioni tel. 324 0018050 / 055 5520407.

Musei Nazionali di Pisa invitano domenica 4 maggio a partecipare alla prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura italiani.

Carlo Venturini