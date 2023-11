Parco urbano della Cittadella. Via alla riqualificazione da 7 milioni

di Gabriele Masiero

PISA

È già iniziato l’intervento per la riqualificazione del Parco Urbano della Cittadella. Come prima fase del cantiere, sono in corso i lavori di scavo archeologico per verificare l’eventuale presenza di importanti reperti medioevali, i cui probabili ritrovamenti potranno costituire l’area archeologica del parco stesso, mentre le fasi successive dei lavori riguarderanno la riqualificazione dell’area a verde, la rigenerazione della struttura dell’architetto Michelucci con funzione di struttura ricettiva, la creazione dell’arena per spettacoli e dell’area ludica. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 7 milioni di euro, finanziati interamente con fondi Pnrr con fine lavori prevista entro due anni. "L’area della Cittadella – ha detto il sindaco, Michele Conti - rappresenta uno spazio della città che ha un grandissima valenza storica e identitaria, perché la Repubblica Marinara sorgeva proprio qui, nell’area della Terzana. Oggi, con questo recupero può rivestire un ruolo strategico per lo sviluppo dei percorsi turistici in città con una funzione di collegamento tra percorso museale dei Lungarni e l’asse che conduce a piazza dei Miracoli. Grazie ai 7 milioni di euro di finanziamento che abbiamo intercettato con i fondi Pnrr, è possibile realizzare un progetto decisivo di rilancio dell’area, con l’apertura di una grande area a verde attrezzata con percorsi pedonali e giochi per bambini, il recupero della presenza dell’acqua, la valorizzazione delle vestigia archeologiche, la creazione di un’arena per eventi e di una struttura ricettiva con funzione di ristorante. Dunque una grande riqualificazione che valorizza il contesto storico-artistico e paesaggistico dell’area, trasformando una zona rimasta per anni inutilizzata, in un luogo in cui torna a vivere la storia pisana".

Nel corso dei due anni di lavori sarà realizzata un’area a verde pubblico dedicata alla fruizione collettiva ma soprattutto ai bambini e famiglie, attrezzata come parco gioco accessibile e inclusivo per bambini dotato di gazebi verdi attrezzati, ma verrà creata anche un’arena all’aperto per le manifestazioni pubbliche, concerti temporanei, aula didattica all’aperto per le scuole primarie della città con agibilità fino a 400 persone.

Sarà inoltre realizzata una struttura ricettiva con funzioni di ristorante per dare piena fruibilità all’intera area in considerazione anche della presenza degli Arsenali Repubblicani. Infine, sarà creata un’area archeologica con finalità didattiche e informative per la valorizzazione dell’offerta turistica e sarà completamente accessibile grazie a percorsi pedonali senza barriere architettoniche e percorsi ciclabili. Il parco poi sarà recintato e chiuso nelle ore notturne. Sotto Edificio "vasca per gli esperimenti idraulici e monumento a Galilei". La struttura rimasta del progetto dell’architetto Michelucci del 1958 avrà necessità di una rigenerazione che attesti e testimoni il primo e unico progetto dell’area della Cittadella a parco urbano pubblico. La "vasca" ’di Giovanni Michelucci diventerà un bar ristorante e il progetto prevede il restauro conservativo delle strutture presenti con l’aggiunta di una nuova struttura destinata alla sala ristorante su un patio interno all’area della vasca e anche l’arena spettacoli seguirà il progetto originale dell’urbanista toscano, poiché la documentazione a disposizione permette una ricostruzione fedele, anche se dovrà essere integrata con gli impianti tecnologici di illuminazione, videosorveglianza e acustica.