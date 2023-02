Parchi gioco e aree fitness "Altri 14 restituiti ai pisani"

Quattordici aree verde attrezzate nel 2022 per un investimento di oltre 215 mila euro: si tratta di 10 aree per il gioco dei bambini e 4 per l’urban fitness, che sono state riqualificate, con l’installazione di 24 attrezzature ludiche, 18 attrezzi fitness nuovi e la manutenzione di altre già esistenti. Il sindaco Michele Conti e l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, hanno fatto il punto della situazione ieri a Putignano, nello spazio appena riqualificato davanti all’ex fabbrica dei fiammiferi. In tutto sono 55 i parchi e le aree verdi attrezzate in città, tra aree gioco per bambini e aree fitness che hanno richiesto un investimento di 310mila euro per la manutenzione ai quali si aggiungono i 2 milioni nnui spesi per il verde pubblico. "Oltre a realizzare i grandi parchi urbani di Cisanello e via Bixio – ha spiegato Conti – abbiamo riqualificato le piccole aree gioco di quartiere con un’opera di manutenzione, che proseguirà un po’ alla volta in tutte le aree verdi piccole e grandi della città, per sostituire giochi e arredi vecchi e colmare anni di mancata manutenzione. Stiamo fornendo risposte a tante segnalazioni dei cittadini e pensiamo che la cura del verde e dei parchi sia essenziale per permettere loro di riappropriarsi degli spazi promuovendo socialità, decoro e sicurezza".

Il sopralluogo a Putignano è stato anche l’occasione per annunciare i prossimi investimenti, con il progetto "Sport nei parchi" finanziato da Sport e Salute, società pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia che, ha detto Latrofa, "permetterà di installare dopo le elezioni attrezzature per lo sport all’aperto come il calisthenics, mentre prima della fine del mandato procederemo con lavori propedeutici di asfaltatura". Un metodo di lavoro che in questi anni, ha osservato il sindaco, "ha visto interventi piccoli e grandi di manutenzione ordinaria e straordinaria per dare risposte concrete".

"Sono molti gli investimenti - ha sottolineato Latrofa - nei quartieri per riqualificare le aree verdi, renderle più funzionali, restituendole ai cittadini. Penso alle aree sgambatura a Riglione e Cisanello, all’area verde attrezzata in via Norvegia dove abbiamo creato un parchetto con giochi per bambini, campo da bocce e gazebo. E ancora il Parco dello Squalo con giochi accessibili in via Rindi a Porta a Lucca grazie alla donazione del gruppo ultras Kapovolti dedicato a Matteo Grilli, e all’opera manutenzione straordinaria nelle piccole aree verdi". I lavori eseguiti nel 2022 hanno interessato via don Baldan, via Giotto e via Vecellio al Cep, via Isola di Giannutri e via Aldo Moro a Porta Mare, via Pagni, via Napoli-via Firenze e via Gallluppi a Porta a Lucca, via Bandi e via Lavaggi a Putignano, via Funaioli a Pisanova, via Salvini a Marina di Pisa, via Malatesta a Riglione, viale delle Piagge e viale del Tirreno a Tirrenia.