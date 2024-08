Parata di auto d'epoca in centro a Cascina: è il Pisa on Sunset

Cascina, 28 agosto 2024 - Oltre un centinaio di auto d'epoca realizzeranno il 31 agosto un'entusiasmante parata con lo sfondo delle bellissime colline pisane al tramonto. Si tratta di "Pisa On Sunset", l'annuale appuntamento di Pisa Eventi Auto Asd, il club cascinese di appassionati di automobili d'epoca, che consiste in un raduno automobilistico sportivo e storico. Pronto per la nuova edizione 2024, Pisa On Sunset è uno degli eventi estivi di maggiore successo dell'intero club ed è oramai divenuto un vero e proprio "must" per gli appassionati del genere che da ogni provincia della Toscana ma anche di tutta Italia convergono nel borgo di Cascina per colorarne le strade con i loro veicoli speciali. Durante il raduno sarà infatti possibile vedere automobili di ogni tipo: dalle supercar, al rally, vintage, youngtimer, repliche cinematografiche, prototipi e anche quattro ruote più moderne. Per l'edizione 2024 saranno presenti oltre 120 auto, alcune delle quali arriveranno direttamente da fuori regione. Prima della parata ci sarà un'esposizione statica nel centro storico di Cascina, precisamente in Corso Matteotti, che durerà dal primo pomeriggio del 31 agosto verso le 17 e si concluderà a mezzanotte La parata - che quest'anno sarà doppia - partirà alle 19 e rientrerà ore 20, giusto in tempo per godersi lo spettacolo del tramonto sulle colline della provincia di Pisa. L'incrocio delle due sezioni del corteo è previsto per le 19:30 presso la Pieve di Santa Luce, allestita a festa per la bella iniziativa locale "Agri Pasta Nostram" organizzata dalla "Cooperativa Terra di Luce" e dall'Associazione "Agri Feroci Toscani" per i giorni sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2024. L'evento ha ricevuto il patrocinio dal Comune di Cascina ed è stato supportato dalla Proloco di Cascina. Alla manifestazione sarà presente anche una delegazione della "Squadra Corse Città di Pisa", scuderia rallystica nostrana, che esporrà un paio di mezzi da competizione insieme ad alcuni piloti e navigatori che spiegheranno ai presenti e tutti i curiosi la loro disciplina.

Pisa Eventi Auto A.s.d. con sede a Cascina è un Club Automobilistico Storico e Sportivo impegnato nella promozione, nella salvaguardia e nella tutela del patrimonio motoristico e specializzato nei raduni statici, nelle parate dinamiche e negli eventi speciali.