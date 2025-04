Quando la piccola Jo incontrò Papa Francesco: un viaggio tra musica e parole di pace

Pisa, 21 aprile 2025 – Era il 4 agosto 2021 quando Jo Santabarbara incontrò Papa Francesco. A poco più di tre anni e mezzo di distanza da quell'udienza generale la bambina di Tirrenia che da sempre combatte con una grave disabilità ha ascoltato alla Tv l'annuncio della morte di quel Pontefice che le regalò il rosario e le pronunciò parole di una dolcezza indimenticabile nella calca di quell'incontro: "Jo non avere paura. Tieni il nostro rosario, ti aiuterà nel tuo cammino". "Anche allora dimostrò grande semplicità e umanità - ricorda la mamma Irene Ceneri - nonostante fosse già sofferente. Erano gli anni del Covid, delle mascherine e della paura. Ma non rinunciò ad avvicinarsi alla balaustra e a rassicurare Jo spaventata dalla calca di quel momento. Consegnò il rosario e le strinse la mano, accarezzandola. Per noi è stata un'emozione enorme e un momento di grande speranza, per il quale ancora oggi ringraziamo La Nazione e il produttore del trio musicale de Le Dolce Vita, Tony Labriola, che favorirono quell'incontro. Il rosario è a casa nostra. Jo quando ha appreso la notizia della morte è rimasta molto colpita, ma sa che da lassù Francesco continuerà a guidare il nostro cammino".

Quello tra Labriola e la Santa Sede è un legame che dura ancora oggi. E che è stato recentemente suggellato da Eleonora Porciatti, una delle cantanti de Le Dolce Vita, che ha recentemente inciso una straordinaria, moderna e intramontabile "Ave Maria" scritta da Labriola Stefano Govoni e Emilio Rossi, una preghiera in musica per la pace nel mondo nell’anno giubilare impreziosita anche dalla voce dell'attore Franco Nero e i proventi del disco, saranno devoluti all’Elemosineria Apostolica.

Il trio vocale ha postato oggi sulle stories di instagram (@ledolcevitaofficial) un pezzo del brano che presto sarà disponibile su tutti gli store digitali. "E' una preghiera intramontabile - ha detto Labriola - che, per questa versione, si arricchisce della voce dell’attore Franco Nero. Quella di Eleonora è una voce garbata, ricca di toni delicati e di notevole estensione capace di realizzare una versione letteralmente da brividi. Le Dolce Vita sono tra le rappresentanti di maggior talento della nuova realtà melodica italiana ed Eleonora ha dimostrato anche da solista di saper conciliare in maniera superlativa la verve più moderna con il sapore nostalgico della canzone classica, interpretando con reverenziale intimità e profonda introspezione un brano così delicato e profondo. Papa Francesco era al corrente di questo progetto e ci ha esortato fin dall'inizio a portarlo in fondo. Oggi dedichiamo a lui questo nostro impegno nel solco del suo pontificato interamente e dedicato alla difesa dei più poveri e alla ricerca della pace".