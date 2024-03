Paolo Cioni protagonista al circolo Mumu con "Il figlio riuscito"

Pisa, 26 marzo 2024 - Il figlio riuscito: Paolo Cioni protagonista venerdì 29 marzo al circolo Mumu, lo spazio culturale incastonato tra Pisa e San Giuliano creato dall’associazione Acquario della Memoria. L'attore pisano, noto al grande pubblico per l'interpretazione del personaggio di Marchino nella serie “I delitti del Barlume” e per il film “Margini” vincitore del premio del pubblico al Festival del cinema di Venezia, affida alle parole del suo alter ego una confessione, una cerimonia vudù, la battaglia contro il vuoto che sempre lascia chi se ne va. La storia di un uomo che va a rinnovare la carta d’identità in Comune e ne esce trasformato, come gli eroi dei miti. Un racconto dolce e un po’ spietato di un figlio qualsiasi che vive la sua personale catarsi esistenziale in seno alla propria famiglia travolta dallo spettro di una delle malattie più impattanti: l'Alzheimer. Il protagonista attraversa episodi significativi di vite comuni in balìa degli eventi, quando ogni punto di riferimento sembra dissolversi e ciascuno mette in pratica le proprie personali strategie di sopravvivenza. La realtà si deforma prendendo una piega surreale e grottesca, in una strenua lotta tra un passato quasi “mitologico” ed un futuro incertissimo. L'evento fa parte del ciclo “storie del venerdì sera” iniziato con Ubaldo Pantani, Elisabetta Salvatori, Luca Barsottelli, Federico Guerri e che proseguirà fino a luglio. Dalle 19.30 apericena su prenotazione a 15 euro con spettacolo incluso, dalle 21 possibilità di assistere al solo spettacolo a 7 euro offerta minima con tessera MUMU/ENTES inclusa, maggiori informazioni su www.spaziomumu.com e telefonando al 371-6520416 M.B.