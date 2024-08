Palio dei Balestrieri. Edizione da applausi. Al via i corsi per tutti

Ancora un successo per il Palio dei Balestrieri, organizzato dalla Compagnia Balestrieri della Città di Volterra sabato 24 agosto nella splendida cornice della Piazza dei Priori. Una manifestazione quasi trentennale, iscritta all’albo delle rievocazioni storiche della Regione Toscana nella quale si sono sfidate le Compagnie di San Marino, Pisa San Marco, Lucca, Massa Marittima, Pisa e Volterra.

L’evento vero e proprio ha preso inizio al calar del sole, quando un lungo corteo composto da oltre 300 rievocatori ha attraversato le vie di Volterra e ha fatto ingresso nella Piazza dei Priori, al ritmo di chiarine e tamburi. Il maxi schermo montato a fianco del campo di tiro ha reso possibile al pubblico seguire l’avvicendarsi della gara, nella quale, tiro su tiro le frecce continuavano ad entrare nel bersaglio quasi ad incastrarsi tra di loro per ottenere il punteggio più alto. Solo il conteggio finale ha permesso di proclamare la vittoria di Volterra che ha conquistato il primo posto con 329 punti. Seconda la compagine di San Marino a 11 punti di distanza. Terza la Società dei Terzieri di Massetani con 306. Gli organizzatori ringraziano il Consiglio dei Priori e delle Contrade della Città di Volterra e al Gruppo Musici delle Contrade, il Gruppo Storico Sbandieratori, che hanno arricchito uno spettacolo nell’ottica della collaborazione per il bene della città, aiutando anche nel servizio di ospitalità. Ringraziamenti doverosi vanno anche alla Croce Rossa e la Misericordia di Volterra per l’attento lavoro svolto durante tutta la manifestazione, a Lucia Niccolini di Oasi’s Alabstro che ha messo a disposizione i premi in alabastro e la Cassa di Risparmio di Volterra che ha sostenuto la manifestazione. Il prossimo appuntamento è proprio sul campo di tiro di San Andrea, a Volterra, per tutti coloro che si vogliono avvicinare a questa disciplina: in settembre ed ottobre si terrano degli open day per far conoscere l’arte del tiro con la balestra e corsi di tiro per entrare nella “milizia” della Compagnia Balestrieri della Citta di Volterra.