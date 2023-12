Palazzo Blu Feste in mostra

Le feste a Palazzo Blu. A partire da ‘Le Avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of Art’, una straordinaria sequenza di dipinti e sculture provenienti dalle raccolte del centro museale ed espositivo tra i più importanti e riconosciuti a livello internazionale per le sue collezioni d’arte. In mostra una eccezionale raccolta di oltre 40 opere, realizzate dai grandi nomi della storia dell’arte del’900. In particolare, sono esposte opere di Matisse, Mondrian, Klee, Ernst e Gris, oltre a quelle di Chagall, Dalí, Duchamp, Kandinsky, Miró, Picasso. È aperta fino al 7 aprile 2024.

A Palazzo Blu è possibile visitare anche il ‘Festival della Strada’ con la Sala della Biblioteca che ospita una contemporanea Scuola di Atene,creata da Eduardo Kobra uno dei più apprezzati street artist della scena internazionale. Contemporaneamte la Dimora nobiliare apre le porte all’arte applicata con le opere di 108, Moneyless, Etnik, Zed1, Aris, Gio Pistone, Massimo Sospetto. Mentre alla Chiesa della Spina è esposta l’installazione Non plus Ultra di Gonzalo Borondo. Il Festival della Strada è visitabile fino al 7 gennaio 2024

‘Fine Novecento. Pisa e il mondo che cambia’ è la mostra fotografica con le immagini tratte dall’archivio Frassi, di proprietà della Fondazione Pisa. La mostra rievoca la vita della città durante gli ultimi trent’anni del ‘900: una stagione intensa, ricca di eventi di portata storica e di cambiamenti nel mondo e nel nostro paese che si rispecchiano in molte foto della mostra.

Palazzo Blu è anche un museo con opere, tra cui il ‘Buon samaritano’ di Orazio Riminaldi, dipinto tra il 1625 e il 1630, di recente entrato nel museo ad arricchire la collezione permanente.

Durante le festività e nel 2024 è possibile partecipare ai laboratori per famiglie per approfondire i temi della mostra sulle Avanguardie o per conoscere meglio la dimora storica e la collezione permanente. Le date sono : 26 e 30 dicembre, 6, 7, 14, 20, 21, 27 gennaio, 4, 10, 17, 24 febbraio. Per il calendario completo : https://palazzoblu.it/visite-e-laboratori/

Proseguono le visite guidate per i gruppi alla mostra ‘Le Avanguardie’, ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 18. Per info kinzicacoop.it

Palazzo Blu durante le festività sarà sempre aperto, dal lunedì al venerdì con orario 10 – 19, il sabato la domenica e nei festivi con orario 10 – 20 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Per info palazzoblu.it