"Ospedale nuovo e sei case della salute: offerta sanitaria completa"

"Nel 2026 quando questo ospedale sarà definitivamente pronto, il territorio potrà avere già operative anche le sei case della comunità mettendo a servizio del territorio un’offerta sanitaria senza paragoni". Così il presidente della società della salute e sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, ha commentato il completamento del solaio dell’edificio 34 che ha suggellato con la cerimonia della bandiera i raggiungimento del traguardo di un terzo del nuovo santa Chiara a Cisanello, il cui termine dei lavori è previsto entro la fine del 2025. "Da sindaco di San Giuliano - ha detto Di Maio, intervenendo alla cerimonia - e presidente della Conferenza Aziendale dei Sindaci area Usl Toscana nord ovest come sia importante la sinergia tra istituzioni per offrire i migliori servizi ai cittadini. L’ospedale di Cisanello arriva a ridosso dei confini con San Giuliano Terme che viene ampiamente sollecitato dal traffico veicolare di chi si dirige al centro ospedaliero e la questione della rete viaria e di un’ottimizzazione dei trasporti pubblici dovrà essere centrale. Mi piace poi ricordare che la fine dei lavori di ampliamento dell’ospedale andrà a combaciare con la nascita delle case di comunità (tra il 2025 e il 2026), in quel momento ci sarà una notevole implementazione di servizi e spazi a disposizione dei cittadini. Se andremo avanti tenendo ognuno lo stesso passo sarà possibile offrire il meglio alla nostra comunità".

Il nodo della viabilità, ha aggiunto Di Maio, è fondamentale "e dunque bisogna procedere senza indugi sulla realizzazione della tangenziale nord est, così come è fondamentale insistere sugli investimenti in sanità non solo con la costruzione delle case di comunità, ma anche sulla loro implementazione in termini di risorse per le strumentazioni e per contare sui migliori professionisti: solo così continueremo a offrire prestazioni all’altezza dei bisogni dei nostri cittadini".