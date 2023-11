Tredici lingotti d’oro nel trolley, 30mila euro di multa per un passeggero

Pisa, 21 novembre 2023 – Un bagaglio a mano davvero prezioso: tredici lingotti d’oro puro nel trolley che un passeggero tentava di esportare illecitamente dall’Italia in Albania. L’uomo però, di origine albanese e residente a Firenze, è stato controllato dai finanzieri della sezione operativa del gruppo di Pisa e dai funzionari doganali in servizio all’aeroporto Galilei di Pisa.

Dal bagaglio dell’uomo, che stava per imbarcarsi per Tirana, sono spuntati i 13 lingotti da 100 grammi ciascuno per un valore complessivo pari a 73.944 euro, con la punzonatura di una ditta orafa di Arezzo.

Si tratta di un illecito amministrativo: tentata esportazione di metalli preziosi senza preventiva denuncia di esportazione all’Unità d’Informazione Finanziaria. Ma la sanzione è pesante: 29.577 euro e il sequestro dei lingotti, portati alla Banca d’Italia.