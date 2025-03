Orecchini, collane, bracciali, corone. Unipi svela i gioielli di Palazzo Reale

Se Palazzo Reale è tale significa che c’è un tesoro di gioielli, corone, bracciali, anelli. E questo tesoro non è celato agli occhi del visitatore: basta saperlo cercare, trovare e portarselo via ma solo con gli occhi. Tre clip video sui social di Unipi e di "Musei nazionali di Pisa" sono il risultato finale di un progetto della professoressa Antonella Gioli del dipartimento di "Forme e civiltà del sapere" e del corso di Comunicazione museale. Cinque studenti del corso, hanno fatto un focus di immagini fotografiche e video di gioielli "reali" immortalati nei quadri del Museo di Palazzo Reale. Dopo questa prima carrellata sullle collane, come tesori inosservati, si procederà con altri due videoclip: le corone ed i bracciali. Il tutto ricompreso nella rubrica dei musei pisani: "L’abito che fa il monaco". Gioli commenta: "Si sa che Palazzo Reale è ancora poco conosciuto. Eppure è pieno di tesori. Gli studenti hanno focalizzato il loro interesse su questi gioielli. Il lavoro svolto attira l’attenzione del visitatore "costringendolo" a soffermarsi su alcune opere, o meglio su alcuni particolari dell’opera, che altrimenti possono disperdersi nella carrellata di quadri di cui il Palazzo di fregia".

Il principio ed il risultato di questo progetto, sono chiari: "adescare" il visitatore con degli approfondimenti mirati, una sorta di specchietto per allodole ben calibrato. C’è però un altro aspetto da non trascurare, e che attiene da un lato alla didattica e alla formazione, e dall’altro a centrare quell’obiettivo che è la terza missione di Unipi e cioè la divulgazione e disseminazione sul territorio.

"Gli studenti hanno avuto l’occasione, grazie all’accordo con il sistema dei Musei statali di Pisa, di mettere in pratica quanto appreso a livello teorico. Non si è trattato di fare foto o video con uno smartphone, bensì si è dovuto seguire un percorso scientifico ed istituzionale, direi molto formativo e che ha richiesto diversi sopralluoghi nel sito museale". Il progetto proseguirà caricando sui social, altre due clip: una sulle corone, l’altra sui bracciali. Le clip sono state realizzate dagli studenti: Lorenzo Angiolini, Giorgio Iozzo, Gaia Marchetti, Vanessa Massei, Zihron Portela. Accanto a queste clip, sono stati già prodotti segnalibro, brochure, materiale digitale grazie al laboratorio Museia di cui Gioli è responsaile scientifica. Bella idea, poi il fumetto dedicato al Palazzo Reale, dal titolo "E’ tutto Reale" della Pisa University Press, curato da Elena Niccolai e Martina Onnis.

Carlo Venturini