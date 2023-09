Oratorio e Riglione sono fuori città "Ora servirà biglietto extraurbano"

dI Enrico Mattia Del Punta

"Oratorio e Riglione considerati extraurbani per il trasposto pubblico" è la denuncia dei due consiglieri di minoranza, Marco Biondi (Pd) e Luigi Sofia (Sinistra Unita). Secondo quando segnalato dai due esponenti politici chi prima poteva acquistare solamente l’abbonamento urbano, ora per muoversi verso il centro città dovrà sottoscrivere un diverso abbonamento che integri le tratte degli autobus sia urbane che extraurbane. "Siamo rimasti particolarmente contrariati quando abbiamo appreso dell’aumento di oltre il 60% dell’abbonamento di autolinee toscane per i quartieri di Oratoio e Riglione che sono stati classificati come extraurbani – spiegano i due consiglieri -. Il trasporto pubblico locale è un elemento centrale per assicurare la mobilità delle persone, in quanto non solo garantisce l’esercizio dei diritti essenziali e lo svolgimento delle attività quotidiane ma agisce anche da leva a sostegno dello sviluppo economico e della connettività dei territori".

"Più vantaggioso economicamente e più affidabile è il sistema – continuano Biondi e Sofia -, più fiducia avrà in esso il viaggiatore che sarà felice di continuare a utilizzarlo e a non cercare un altro mezzo di trasporto". I due consiglieri comunali porteranno la questione in consiglio comunale: "Abbiamo presentato un’interpellanza in cui chiediamo chiarimenti al Sindaco e alla Giunta su questi aumenti. Nello specifico, per capire se in questi mesi è stato creato un tavolo politico con Autolinee Toscane per evitare l’aumento dei costi e quali azioni sono state intraprese per evitare la classificazione a zone extraurbane di Oratoio e Riglione" concludono Biondi e Sofia. Nella nota rilasciata dai due consiglieri comunali, vengono anche mostrate le le foto dei due abbonamenti a confronto, nell’anno 2022 per "Urbano Capoluogo 12 mesi studenti isee" era costato 200 euro. Mentre, il nuovo abbonamento anno 2023, per chi si sposta da Riglione o Oratorio ha ora un costo di 272,10 euro (extraurbano 12 mesi studenti isee) più l’integrazione urbana di 55,30 euro (urbano capoluogo 12 mesi integrazione).