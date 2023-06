"Ora un sindaco all’altezza e opposizione costruttiva"

PISA

"II ballottaggio fra i due candidati sindaci, Paolo Martinelli e Michele Conti, ha

registrato un calo dei pisani votanti e ha visto prevalere il Sindaco uscente, per il

determinante sostegno avuto dalla sua lista civica, anch’;esso chiaro segnale della

sfiducia nutrita dai cittadini nei partiti tradizionali". Lo afferma, in una lettera aperta al riconfermato sindaco Michele Conti e all’attuale leader dell’opposizione di centrosinistra Paolo Martinelli, il cartello di associazioni legate ai temi della pisanità e della difesa del nostro territorio, con in testa gli Amici di Pisa, il Comitato Piccoli Azionisti di Toscana Aeroporti, l’associazione delle Colline Pisane e l’associazione Ponte di Mezzo.

"La città - si legge nella lettera aperra – ora si aspetta che il neo sindaco confermato sia all’altezza delle sfide

da affrontare e che privilegi, nella formazione della sua Giunta, più la competenza

che l’appartenenza partitica e da Paolo Martinelli che ben concili il precedente lavoro nel sociale, con l’mpegno di consigliere comunale, guidando un’opposizione costruttiva che guardi al futuro e abbia il coraggio anche di opporsi a scelte calate dall’alto, sia a livello regionale, che nazionale, ma non premianti per il territorio". I

l riferimento, neanche troppo velato, è alla questione del piano nazionale di Enac e degli investimenti sull’aeroporto di Peretola, con i piani della Regione Toscana a guida Pd non sempre allineati sulle istanze del territorio pisano che premono per iol pontenziamento, senza se e senza ma, dello scalo Galilei.

"Le nostre Associazioni, che sono apolitiche per Statuto – continua la nota a firma del portavoce, comandante Giovanni Conzadori – , sono nel contempo stimolate ad occuparsi della promozione di tutte le attività e infrastrutture che garantiscono l’impianto socio-economico della città e del suo territorio. Per questo – conclude la lettera aperta – i non faranno mancare la loro fattiva collaborazione, invitando entrambi, sin da ora, a partecipare a Conferenze e Convegni organizzati su temi d’interesse cittadino, chiarendo però, che non faranno sconti a nessuno, contestando le scelte diverse da quelle promesse in campagna elettorale".