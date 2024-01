Ora Metato avrà nuovi parcheggi. Accordo tra Comune e Assistenza

Un nuovo parcheggio per la comunità di cui si è fatta carico la Pubblica assistenza. Giovedì nella sede della Pa in via Bargagna stretta di mano finale e concretizzazione dell’impegno di spesa da parte del consiglio direttivo della Pa Pisa nella riunione di mercoledì, si è sottoscritto il contratto di appalto del nuovo parcheggio ad Arena Metato, via Turati, proprio di fronte al Centro sanitario assistenziale e sede della PAPisa. Al momento della firma, con il presidente della PAPisa Alessandro Betti e Antonino Colloca - per la ditta appaltatrice, era presente anche il sindaco di San Giuliano Sergio di Maio che ha fortemente voluto si procedesse con questa importante opera di supporto del Centro Sanitario; "un’opera di uso sociale, da tempo attesa dalla comunità e importante anche per la vicina scuola primaria Battisti e per la Chiesa parrocchiale di San Jacopo. Come in precedenti occasioni l’ssociazione di volontariato si è fatta parte diligente per concretizzare quest’opera attesa e necessaria per rispondere alle difficoltà di parcheggio in questa parte del territorio. Difficoltà spesso riscontrate in occasione di contemporanee cerimonie e/o eventi in Parrocchia, alla Scuola e nel Centro Sanitario che hanno causato temporanee interruzioni della circolazione lungo via Turati ed anche impedito il passaggio dei pullman del TPL a causa di auto in sosta selvaggia. L’incarico è stato affidato dalla PAPisa, proprietaria del terreno interessato, alla Ditta F.lli Colloca snc di Antonino e Giuseppe Colloca; ditta che ha sede ad Arena Metato, via Turati, non distante dalla zona del cantiere e che ha offerto uno sconto importante rispetto ai costi stimati. Fondamentale il contributo concesso alla PAPisa da parte della Fondazione Pisa che è stata coinvolta e interessata grazie all’impegno del sindaco Di Maio testimone della rilevante utilità sociale del nuovo Pk. I lavori, come contrattualmente stabilito, inizieranno entro metà febbraio e si concluderanno entro fine maggio.

"Come già in occasione dei lotti di sepolture in loculi (n. 192+80+96= n. 368 ) realizzati dal 2009 al 2022 da PAPisa nel cimitero comunale di via Castelnuovo per i soci della Associazione, la rinnovata sinergia tra la Associazione di volontariato e l’Amministrazione comunale consente di concretizzare la realizzazione di questo nuovo parcheggio ad uso sociale e della Comunità", spiega il presidente Pa Pisa Alessandro Betti.

