Operazione-lastricati. Via dei Mille off limits fino al 31 maggio. I prossimi interventi

Via dei Mille resterà chiusa al traffico veicolare fino al 31 maggio. è stata prorogata, dunque, l’attuale viabilità del quartiere Santa Maria per consentire la conclusione dei lavori finalizzati alla riqualificazione dell’asse pedonale da piazza dei Cavalieri fino a via Santa Maria: un piano da 1,5 milioni finanziato con i fondi Pnrr. Dopo il rifacimento del lastricato di via Corsica e piazza Buonamici, si concluderà entro il mese di maggio anche l’intervento in via dei Mille. Dopodiché, il cantiere si sposterà in piazza Cavallotti, nel tratto che si ricongiunge con via Santa Maria, per l’ultima parte dei lavori che puntano a migliorare l’accessibilità di tutta l’area. Queste, nel dettaglio, le modifiche prorogate dal Comune: in via dei Mille da via della Faggiola a via Don Gaetano Boschi chiusura al transito veicolare e percorso protetto per il transito pedonale; in via della Faggiola all’intersezione con via Dalmazia obbligo di svolta a sinistra in via Dalmazia e divieto di accesso nel tratto compreso fra via Dalmazia e via dei Mille, eccetto residenti per accesso a proprietà private; in via Dalmazia inversione del senso di marcia; in via Dalmazia all’intersezione con via Martiri obbligo di svolta a sinistra su via Martiri; nell’Arco del Gualandi con direzione piazza dei Cavalieri via Martiri obbligo di svolta a destra su via Martiri e divieto di accesso su via Dalmazia; in via Martiri inversione del senso di marcia; in via Martiri all’intersezione con via Capponi obbligo di svolta a destra e a sinistra; in via Capponi inversione del senso di marcia fra via San Tommaso e via Martiri; in via Capponi all’intersezione con via San Tommaso divieto di accesso su via San Tommaso e obbligo di proseguire dritto; in via San Tommaso all’intersezione con via Capponi obbligo di svolta a destra in via Capponi direzione piazza Arcivescovado; in via Don Gaetano Boschi inversione del senso di marcia; in via Risorti all’intersezione con via Don Gaetano Boschi obbligo di svolta a destra verso piazza Cavallotti; in piazza Cavallotti divieto di accesso in via Don Gaetano Boschi; in piazza Cavallotti all’intersezione con via Santa Maria istituzione del senso unico di marcia da via Don Gaetano Boschi a via Santa Maria; in via Porta Buozzi all’intersezione con via Santa Maria obbligo di svolta a destra; in via Santa Maria divieto di accesso in direzione via dei Mille.

Per quanto riguarda la sosta: in via dei Mille da via della Faggiola a via Don Gaetano Boschi divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; in via Martiri da Arco del Gualandi a entrata carrabile Polo Carmignani divieto di sosta con rimozione coatta lato est; in via Capponi da via Martiri a via San Tommaso divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; in via Capponi da via San Tommaso a via della Faggiola divieto di sosta con rimozione coatta lato sud; in piazza Cavallotti da via dei Mille a via Don Gaetano Boschi divieto di sosta con rimozione coatta.

