Operazione ‘curvino’. Partiti i lavori all’Arena. Dettagli e tempistiche del progetto esecutivo

di Michele Bufalino

PISA

Con la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Pisa delle determinazioni da parte dell’ufficio dell’edilizia pubblica e sportiva hanno preso il via i lavori del curvino dell’Arena Garibaldi, già annunciati nelle scorse settimane, dopo che la commissione prefettizia e il comando dei vigili del fuoco avevano espresso parere favorevole all’attuazione del progetto, che prevede l’ampliamento di 520 posti, qualcuno in più di quelli previsti inizialmente.

Tre tipi di lavori

Sono tre i tipi di lavori annunciati dal responsabile, l’ingegnere Gabriele Cerri del Comune di Pisa. Da un lato la manutenzione e l’adeguamento normativo con l’intervento per il miglioramento antisismico delle strutture del settore di Curva Nord, quindi la realizzazione di opere accessorie all’adeguamento e, infine dall’altro la fornitura e il montaggio dei nuovi seggiolini. È lo stesso Comune di Pisa a pubblicare le tempistiche entro le quali sistemare il "curvino".

Le tempistiche

"La durata complessiva delle opere è prevista in giorni 15 (quindici) dalla data di consegna dei lavori". Due settimane, dopo le quali sarà poi necessario un parere finale da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in seguito a un ulteriore sopralluogo. Dunque in tempo, se il cronoprogramma sarà rispettato, per la data prevista dall’amministrazione comunale e dal vicesindaco Raffaele Latrofa, ovvero l’1 aprile, giorno in cui si svolgerà Pisa-Palermo.

L’antisismica

Per quanto riguarda il miglioramento antisismico del settore di Curva Nord, il progetto esecutivo consta di una relazione tecnica di 17 pagine con uno schema degli interventi dettagliato che comprende anche tutte le specifiche delle imbottiture. Il totale dell’importo di questi primi lavori, affidati alla ditta Metalcostruzioni Srl di Cascina è di 47,258,90 euro, cifra sotto soglia e impegnata sul capitolo degli "Investimenti in immobili "Arena Garibaldi" del bilancio 2024. A questi si aggiungono le "opere edili accessori agli interventi di consolidamento antisismico dellla zona ovest della Curva Nord". Tali lavori prevedono la posa in opera di strutture metalliche di rinforzo alle strutture portanti, per una porzione della curva Nord. I lavori comprendono inoltre il fissaggio di nuove sedute sulle parti de gradinate che ne sono sprovviste. Questi specifici lavori sono stati affidati all’impresa Betonterra Costruzioni di Cascina. L’ultimo appalto invece riguarda la fornitura dei seggiolini. Si tratta di "520 sedute monoscocca a schienale alto (maggiore di cm. 30) e larghezza minima 42 cm, della stessa tipologia di quelle esistenti".

I costi

Quest’ultimo appalto è stato assegnato alla ditta Omsi di Zola Pedrosa (Bologna) per un importo complessivo di 9.452,56 euro. In totale la spesa sarà, come annunciato precedentemente dal Comune di Pisa, inferiore a 92 mila euro e l’ampliamento manterrà comunque la capienza totale dello stadio appena sotto i 10 mila spettatori.