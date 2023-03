Open day di presentazione dei servizi educativi del Comune di Vicopisano

Il sindaco Ferrucci con la consigliere Pardini

Vicopisano (Pisa), 10 marzo 2023 - Open day di presentazione dei Servizi Educativi nel Comune di Vicopisano, per la prima infanzia, 0-6 anni. I Servizi Educativi del territorio si presentano, sabato 18 marzo dalle 10:00 alle 12:00, in Piazza Margherita Hack a Lugnano (in caso di maltempo l'evento si terrà al Palazzetto dello Sport Vladislovic' di Vicopisano).

Sono invitati tutti i bambini e le bambine da 0 a 6 anni, con i loro genitori e famiglie.

FERRUCCI - Alle 11:00 interverranno il Sindaco Matteo Ferrucci, con delega alla Scuola, la Consigliera alla Progettazione Scolastica, Elena Pardini e la Coordinatrice Pedagogica Comunale, Marta Galluzzo.

Saranno presenti alcune educatrici e insegnanti di ogni servizio e sarà possibile conoscerle e parlare con loro, chiedere informazioni di ogni tipo sul progetto pedagogico ed educativo, sull'organizzazione e sul funzionamento. I servizi: Centro Zerosei Il Primo Volo, Impronte Di Marmellata Centrozerosei, Nido d'Infanzia Latte e Miele di Tiziana Basile. Nido d'Infanzia L'angioletto e Nido d'Infanzia Il Canguro.

"Sul sito del Comune, www.comune.vicopisano.pi.it, sono disponibili inoltre - dicono il Sindaco Matteo Ferrucci, con delega alla scuola, e la Consigliera alla Progettazione Scolastico, Elena Pardini - un opuscolo informativo relativo ai Servizi Educativi e una ampia, completa e utile brochure informativa che illustra le varie proposte del nostro territorio e offre le informazioni necessarie ad accompagnare la scelta della realtà più vicina alle proprie esigenze, uno strumento pratico ed esauriente per le famiglie con il quale l'Amministrazione vuole essere accanto alle famiglie anche in questa speciale occasione."

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Scuola: 050/796562, [email protected]

M.B.