Online il nuovo sito internet del Comune di Calci

Calci 15 marzo 2024- Da alcuni giorni è online il nuovo sito internet istituzionale del Comune di Calci, raggiungibile al consueto indirizzo “www.comune.calci.pi.it”. L’aggiornamento del portale, che ha riguardato tanto la veste grafica quanto l’organizzazione dei contenuti e l’ampliamento dei servizi offerti online, è stato possibile grazie all’ottenimento di fondi PNRR destinati all’innovazione e alla digitalizzazione (Misura 1.4.1). “Invito i cittadini a visitare il nuovo sito periodicamente per prendervi familiarità - commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti -, scoprire tutte le sue funzionalità e restare sempre aggiornati anche sugli eventi, che sono inseriti in un apposito calendario. Allo stesso tempo, invito tutti a segnalare eventuali mancanze od errori, che stiamo già puntualmente monitorando e sistemando. Il mio ringraziamento non può che andare agli uffici comunali, che negli ultimi mesi hanno svolto una gran mole di lavoro per rendere operativo il nuovo portale e dettagliare tutti i servizi”. Grazie a questa innovazione, per i cittadini e le cittadine di Calci sarà d’ora in poi più facile e rapido ottenere informazioni e accedere ai servizi offerti dall’amministrazione comunale. Al già presente servizio di raccolta segnalazioni, sono ora disponibili online altri servizi come la richiesta di pubblicazione di matrimonio, la richiesta di accesso agli atti e, in caso di bandi attivi, le richieste di bonus sociali e di iscrizione al nido. Sempre tramite web è anche possibile richiedere un appuntamento agli uffici comunali, al momento per Scuola, Servizi demografici e Sociale. Per accedere ai servizi online, come previsto dalle normative in materia, è richiesta l’autenticazione tramite Spid e/o Cie. Riguardo alla veste grafica, infine, adesso il portale risponde appieno ai criteri di accessibilità stabiliti a livello nazionale dall’AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale. Per questo il nuovo sito è anche “responsive”, cioè è in grado di riconoscere ed adattarsi al dispositivo da cui si accede. Significa che, a differenza della versione precedente, consente una miglior fruizione a chi naviga da telefono cellulare. “L'ottenimento di ingenti risorse PNRR per la digitalizzazione - conclude il primo cittadino - ci ha consentito di elevare moltissimo l'offerta digitale per la cittadinanza, le imprese ed i professionisti. Si tratta di una vera trasformazione che consente di risparmiare tempo ai cittadini più ‘digitalizzati’ ed al tempo stesso permette al personale comunale di prendersi maggiormente cura dei cittadini che hanno invece necessità di rivolgersi fisicamente ai vari sportelli".