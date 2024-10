Oltre 5 milioni per le strade. Latrofa illustra il piano: "Così miglioriamo Pisa"

Nell’ultimo anno il Comune ha investito 5,5 milioni di euro per la manutenzione di asfalti, lastricati e marciapiedi nei vari quartieri cittadini. In questi giorni lavori finiti in via Rindi e via Piave. In particolare, in via Rindi è stato rifatto il manto stradale per una superficie complessiva di 8 mila metri quadrati di asfalto. Appena concluse anche le riasfaltature di via Canavari e via Giusti tra le Nazioni (Don Bosco) per ulteriori 5 mila metri quadrati. "Di anno in anno - spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa - portiamo avanti il grande piano delle manutenzioni in tutti i quartieri, lavorando su un doppio binario: da un lato il confronto con i cittadini, dei quali raccogliamo segnalazioni e richieste, dall’altro la programmazione scientifica degli interventi, grazie alla mappatura completa di tutti gli asfalti comunali che stabilisce la scala di priorità di intervento. Da giugno a ottobre la manutenzione straordinaria abbiamo steso nuovi asfalti per quasi 64 mila metri quadrati e un investimento di circa 1,5 milioni di euro. Con le asfaltature in programma fino a marzo prossimo arriviamo a 102 mila metri quadrati, pari a circa 14 campi da calcio, per una spesa complessiva di 2,3 milioni di euro".

A tutto questo, conclude Latrofa, "si affianca la manutenzione straordinaria di lastricati e marciapiedi, con lavori ancora in corso: primo lotto da 1,7 milioni di euro in fase di conclusione e secondo lotto già programmato per il 2025 per ulteriori 1,5 milioni di euro". Negli ultimi 4 mesi le riasfaltature hanno interessato via della Seta (Putignano), piazza Viviani (Marina di Pisa), via delle Margherite (Tirrenia), via Fazio degli Uberti (zona via Pietrasantina), via Tevere, via Arno, via Cimabue, via Gabba, via Traini, via Diotisalvi (Porta Nuova), via Battisti e via Pellico (Stazione), parcheggio di via di Gello (Porta a Lucca), via della Ripaiola e via Fonda (Riglione), via Veneto, via Emanuele Filiberto Duca D’Aosta, via Medaglie d’Oro, via Pellizzi, via Donadoni, via Mancini, via delle Trincere, via Giusti tra le Nazioni, via Canavari e via Garibaldi (Don Bosco), via Rindi e via Piave (Porta a Lucca). I prossimi interventi tra novembre e marzo riguarderanno alcuni tratti di viale D’Annunzio, via Biancospini a Tirrenia, via Barattulaia in zona via Cattaneo, via San Michele degli Scalzi e via Masaccio a Porta a Piagge, alcuni tratti di via Sant’Agostino, via Cerboni, via dell’Omodarme a San Giusto, via Carlo Porta ai Passi, via Capannelle a Oratoio, via Gamerra a Porta a Lucca, via Monsignor Aiazzi a Calambrone, Lungarno Simonelli e Lungarno Galilei, alcuni tratti di via Piccolomini a San Piero a Grado e altri interventi al Cep e a I Passi.

Gab. Mas.