Oltraggio e resistenza per sfuggire ai controlli. Arrestati nella notte

Movimentato doppio arresto, nel cuore della notte, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale: è il frutto dei controlli sul territorio messi in atto dai carabinieri di Pisa. Nella nottata di martedi, infatti i militari del Radiomobile con una pattuglia della Stazione capoluogo, hanno fermato un’auto con a bordo due uomini, in evidente stato di alterazione psico-fisica, dovuta molto probabilmente all’uso di alcolici e droga.

I due esagitati hanno iniziato ad inveire e minacciare di morte i militari. Poi uno ha raccolto da terra una pietra, cercando di colpire i carabinieri, che però, prontamente, sono riusciti ad immobilizzarlo. Il conducente dell’auto è stato denunciato anche in stato di libertà per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’uso degli stupefacenti. Gli arrestati hanno passato la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Pisa, poi ieri mattina sono stati processati per direttissima. Per entrambi è stata disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso un presidio dell’Arma due volte a settimana.