"Olly e Corsi?. In concerto a Volterra"

Piccola curiosità in salsa sanremese. A svelarla con un post è il sindaco della città etrusca, Giacomo Santi: "Volterra porta bene – scrive sui social – Olly, infatti, è stato ospite del festival ’Anti Social Social Park’, in concerto al Parco Fiumi nel 2023 e adesso ha vinto il Festival di Sanremo". "Un luogo magico – prosegue il sindaco –che porta fortuna e che negli anni ha già ospitato molti bravissimi artisti emergenti che sono poi diventati famosi come Tredici Pietro, Rosa Chemical, Joan Thiele e Fulminacci". Per altro ulteriore curiosità volterrana. Anche Lucio Corsi, arrivato secondo, ha tenuto un concerto a Volterra. In questo caso però bisogna tornare un po’ indietro nel tempo, precisamente al 2016.