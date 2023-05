Olimpiadi in divisa, Pisa trionfa Fra primo soccorso e super-test I nostri infermieri vincono il derby

di Saverio Bargagna

La cartella clinica tesa in una mano, lo stetoscopio pende al collo come una collana metallica. La voce giovanile è gentile e diretta: "Dovrei misurare i parametri vitali. Permette?". La paziente la esamina poggiata su un letto nell’aula di simulazione. L’occhiata indagatrice della paziente-tutor si traduce in una domanda: "Mi dica, in che cosa consiste?". La studentessa si blocca in piedi, attende qualche secondo, poi declina un elenco di accertamenti da svolgere. "Bene, proceda", tutto corretto. Punti in più sulla scheda di valutazione, lunghezze che concorrono alla conquista delle Olimpiadi degli infermieri. "Nursing games" – titolo che ammicca ad una nota trilogia cinematografica – è la gara andata in scena ieri che ha visto fronteggiarsi gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Pisa, un evento in collaborazione con l’Aoup.

Un corso "diffuso" su più poli che ha visto sfidarsi in un grande derby Toscano: Pisa, Pontedera, Livorno, Lucca e Massa. A spuntarla è stata proprio la squadra di casa grazie al miglior punteggio complessivo. Una disfida in divisa bianco con in pugno le armi del sapere tanto teorico quanto pratico andata in scena ieri all’ospedale di Cisanello. Quindici studenti per ogni città così da celebrare con intelligenza e senso pratico la Giornata internazionale dell’Infermiere. L’idea è nata dai tutor di simulazione e coordinatori di tirocinio grazie alla dottoressa Monica Scateni, direttrice del dipartimento delle professioni infermieristiche e dal professor Angelo Baggiani presidente del corso di laurea in infermieristica. Della commissione – che ha valutato gli esiti della gara – hanno fatto parte anche il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pisa Emiliano Carlotti, gli infermieri Nicola Pagnucci e Marilena Pradal.

La squadra pisana ha messo in campo gli studenti: Michela Musco, Dhimitrulla Kice, Joshua Robert Moretti, Giulia Petrolito, Irene Pugliesi, Fabio Allori, Marta Tellini, Agnese Maria Boracchia , Alisya Piampiani, Giulia Marini, Anita Balestri, Martina Staibano, Caterina Lastrucci, Matilde Volpe e Nicolò Paolini. Coordinatori di tirocinio: Giordano Bargagna (II°anno), Elena Floriani (I°anno), Salvatore Pagliaro (III°anno). La squadra di Pontedera,

Il polo di Pontedera, arrivato terzo, ha schierato gli studenti Sara Bozzi, Noemi Biagiotti, Martina Biasci, Letizia Martinelli, Stefano Marchesi, Matteo Sallan, Camilla Melai, Marco Di Lascio e Margherita Lari. Coordinatore di tirocinio: Manila Gualtieri. La squadra pisana ha conquistato la “medaglia d’oro’ anche grazie alle super performance dei singoli. Giulia Marini e Alisya Piampiani hanno conquistato il primo e il secondo posto nella categoria del "Secondo anno". Mentre Irene Pugliesi e Giulia Petrolito hanno conquistato il secondo e il terzo posto nella categoria "Terzo anno".