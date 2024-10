"Ogni azione condotta in modo professionale"

"L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia esprime la propria piena solidarietà e vicinanza ai colleghi della Polizia di Stato coinvolti nelle indagini riguardanti gli eventi di Pisa del 23 febbraio 2024. Siamo fermamente convinti che l’operato degli agenti e dei funzionari di polizia, i quali sono impegnati quotidianamente per la tutela della sicurezza pubblica, sarà valutato con la necessaria imparzialità dalla magistratura. In un contesto complesso come quello affrontato dai colleghi, siamo certi che ogni azione sia stata condotta con professionalità e nel pieno rispetto delle norme, nell’interesse della collettività e della sicurezza delle persone". E’ questo il commento diffuso in una nota a firma di Enzo Letizia segretario nazionale dell’Associazione nazionale funzionari di polizia.

"È fondamentale che ogni giudizio su queste vicende sia basato su un’analisi obiettiva dei fatti, evitando qualsiasi forma di strumentalizzazione che possa andare a distorcere la realtà dei fatti oppure a danneggiare chi, con impegno e dedizione, lavora per garantire l’ordine pubblico. L’Associazione continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, nella massima fiducia verso le istituzioni e nella consapevolezza del ruolo centrale delle Forze di Polizia nella tutela della legalità", conclude così il suo intervento il segretario nazionale dell’associazione funzionari di polizia.