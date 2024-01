Oggi comitato in prefettura: "Al via nuove espulsioni. Ma anche interventi sociali"

Oggi si terrà un nuovo comitato in Prefettura. Un vertice istituzionale in cui si parlerà anche dell’omicidio del 5 avvenuto in piazza Vittorio Emanuele. Lo spiega il questore Sebastiano Salvo che parla di "paradosso". "Quel quartiere è tra i più controllati della città". All’ordine del giorno anche il rinnovo dell’impiego dei militari dell’esercito, "si può discutere di una rimodulazione del servizio e se duplicarlo, come richiesto dai comitati di quartiere, anche sulla piazza. Ma dalle 7.30 fino all’una di notte la Stazione è presidiata con due operatori dell’esercito. Nel pomeriggio e alla sera si affiancano poi le forze di polizia con servizi dinamici che coprono anche il comprensorio, portici e vie laterali. Inoltre, in piazza Vittorio abbiamo il presidio fisso con la pattuglia della polizia locale fino a Corso Italia. La presenza delle divise non significa problemi risolti: venerdì era in corso un pattuglione e, subito dopo il fatto, sono arrivate tutte le forze dell’ordine. Certo, potremmo affinare gli interventi, ma credo che sia importante anche analizzare la situazione in maniera congiunta con altri attori, per esempio i servizi sociali per trovare alternative e soluzioni agli stazionamenti sotto i portici con situazioni spesso di disagio e marginali più che delinquenziali".

Verranno poi ripresi gli allontanamenti. "Subito dopo gli accoltellamenti di luglio – aggiunge – che erano legati al controllo dello spaccio, abbiamo eseguito (con attività coordinate) 30 accompagnamenti coatti nei Cpr di soggetti dediti ad attività criminose. Le espulsioni non sono facili dal punto di vista burocratico, ma sono le più temute".

An. Cas.