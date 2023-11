Offesa e spintonata sul pullman perché straniera 54enne denunciato per minacce e violenza privata

Ha offeso e spintonato una donna perché straniera. Sabato pomeriggio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in via Benedetto Croce per la segnalazione di un uomo che aveva spintonato una donna straniera all’interno dell’autobus e che, una volta scesi entrambi dal mezzo pubblico alla medesima fermata, continuava ad insultarla. La volante ha intercettato l’uomo, un 54enne già noto ai poliziotti per i suoi atteggiamenti intemperanti, che è stato accompagnato in Questura e denunciato per i reati di minacce e violenza privata, aggravati dalla discriminazione razziale. Il suo fascicolo verrà trasmesso anche all’ Ufficio Misure di Prevenzione della Questura, per valutarne la sottoposizione ad una misura generalpreventiva atta a contenerne nell’ immediato la pericolosità sociale.