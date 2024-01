Addio al dottor Odorico Di Stefano, medico e consigliere riformista

Pisa, 28 gennaio 2024 – È morto Odorico DI Stefano, avrebbe compiuto 71 anni a febbraio, medico di medicina generale ed ex consigliere comunale nella seconda consigliatura del sindaco Marco Filippeschi con la lista dei Riformisti di Federico Eligi. Da tempo combatteva con una lunga malattia e si è spento venerdì.

La notizia della morte è stata diffusa dalla famiglia che ne ricorda "il generoso impegno avuto nell’ateneo della nostra città in qualità di assistente universitario, di consigliere comunale e soprattutto come medico di base, vesti nelle quali ha evidenziato le sue profonde doti umane e professionali".

Di Stefano, ciociaro di nascita era e pisano d’adozione, era nato ad Arpino (Frosinone), la città di Cicerone, e dal suo illustre concittadino ha appreso l’arte oratoria risultando anche a Pisa un infaticabile protagonista della vita culturale cittadina grazie anche al suo originale umorismo un po’ british e al sorriso che si spalancava sotto i suoi baffoni bianchi, quella stessa ironia con la quale ha saputo accettare ciò che gli ha sempre riservato la vita.

Molti sono stati i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia in queste ore ma uno in particolare, trasmesso da uno dei suoi assistiti, ha emozionato i parenti dell’ex consigliere comunale: «Amico, prima che medico sapiente, che riusciva a sdrammatizzare le fobie di noi poco pazienti - lo ha ricordato Marco Lombardi - E poi istrionico, curioso, a volte irrefrenabile con il suo entusiasmo, è stato sempre supportato dalla moglie Elena anche nelle idee più inverosimili, come la partecipazione all’intrepida quanto faticosa Milano-Taranto in sella alla sua mitica moto d’epoca: la gloriosa Moto Guzzi Falcone 500".

Messaggi di cordoglio sono giunti da tutto il mondo politico. A cominciare dall’ex assessore Federico Eligi che lo volle nella sua lista civica di ispirazione laica Riformisti per Pisa: "Odorico aveva grande umanità e disponibilità verso gli altri, sempre attento agli ultimi! Se c’è una cosa che non dimenticherò mai di lui è questa sua propensione a farsi carico dei problemi degli altri e aiutarli a risolverli: che fossero di salute o legati alle vicessitudini della vita. Questo è il patrimonio che ci lascia e che ha trasmesso sia nel suo lavoro di medico che nel suo ruolo istituzionale di consigliere comunale. Una grande lezione di vita per chi ha avuto la fortuna di averlo vicino". Anche l’ex consigliere comunale Giovanni Garzella lo ricorda "come un bravissimo medico, un clinico preparato e acuto, ma anche un politico attento alle istanze dei cittadini: sono orgoglioso di averlo frequentato e averlo apprezzato". Il funerale è in programma domani alle 15 alla chiesa della Sacra Famiglia.

Gab. Mas.