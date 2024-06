Nuovi cassonetti informatizzati: "Faranno risparmiare i cittadini"

Il Comune di Pisa prosegue il piano di intervento per superamento la raccolta dei rifiuti porta a porta. Sono stati presentati ieri mattina i nuovi cassonetti stradali informatizzati che da fine giugno saranno attivati nelle zone di Gagno, Porta Fiorentina e del quartiere Santa Maria, in previsione dei nuovi ampliamenti al Cep e a San Giusto. I contenitori avranno accesso controllato con tessere elettroniche, e saranno posizionati per le 5 frazioni di raccolta differenziata: multimateriale, carta, vetro, organico e indifferenziato. Un sistema di cassonetti che, come garantisce l’assessora all’ambiente Giulia Gambini, "porterà anche a un risparmio dei costi della bolletta". Il tutto in previsione dell’introduzione della tariffazione puntuale.

"Il nostro obiettivo è un progressivo superamento del porta a porta in città per andare verso un sistema di cassonetti automatizzati intelligenti - spiega Gambini -, ai quali sarà possibile accedervi solo se l’utenza risulta regolarmente registrata. Un sistema tecnologico e moderno che ci prepara all’introduzione della tariffazione puntuale, che permetterà di calcolare la tariffa sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti dai cittadini: un sistema più equo che sposa il principio ‘più produci più paghi’". "In previsione della tariffazione puntuale - afferma l’ad di Geofor, Paolo Vannozzi - metteremo alcuni nuovi cassonetti, dove gli utenti potranno conferire sette giorni su sette tutte le frazioni di rifiuti differenziati, che venivano smaltiti col sistema di raccolta domiciliare. Bisogna differenziare e serve farlo bene, perché lo scopo non è tanto separare bene i rifiuti, ma dividerli correttamente al fine di recuperare materiali di qualità da avviare alle filiere del riciclo".

A parlare dei benefici di questo sistema anche i tecnici dell’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa, che hanno spiegato come "i nuovi cassonetti differiscono poco rispetto al porta a porta dal punto di vista della qualità e quantità della raccolta differenziata, ma c’è un risparmio sui costi di gestione stimato tra il 15 e il 30%, grazie alla razionalizzazione dei passaggi effettuati dagli operatori. Un risparmio che si rifletterà progressivamente poi sui costi sostenuti dai cittadini in bolletta". Le utenze coinvolte nel passaggio al nuovo servizio saranno 1.738 (di cui 1.538 domestiche) e, una volta attivato, saranno complessivamente 24.837 le utenze cittadine servite dalla raccolta a cassonetto, il 40,5% del totale. Il nuovo servizio sarà attivo da lunedì 17 giugno, ma per un po’ sarà comunque ancora attiva la raccolta porta a porta. Oltre alla tessera, i cassonetti potranno essere aperti con l’app "Sigma Geofor App". Tutte le vie interessate su www.lanazione.it/pisa.

Mario Ferrari