Nuovi attraversamenti pedonali nel territorio di Vecchiano

Vecchiano (Pisa), 20 novembre 2023 – Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione dei 5 attraversamenti pedonali sul territorio vecchianese. “Si tratta di interventi del valore complessivo di 260mila euro, finalizzati ad aumentare sempre più la sicurezza per tutti gli utenti della strada, anche e in particolar modo dei pedoni”, spiegano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessora ai Servizi del Territorio, Sara Giannotti. “Al momento siamo circa all'80% della realizzazione dei 5 attraversamenti, 3 nella frazione di Avane e 2 nella frazione di Filettole: mancano elementi quali il piano di calpestio dei marciapiedi e la segnaletica, inoltre saranno spostati i pali della pubblica illuminazione insieme ad altre rifiniture, il tutto per rendere sempre più sicura la viabilità". Nella giornata di ieri venerdì 17 novembre, inoltre, è stato realizzato un sopralluogo da parte del Sindaco Massimiliano Angori insieme al Presidente provinciale di Pisa di Coldiretti, Marco Pacini, per vagliare l'efficacia dell'opera anche per quanto concerne il passaggio dei mezzi agricoli, questione evidenziata dal Capogruppo di Vecchiano Civica, Consigliere Roberto Sbragia. 'Sottolineo che la realizzazione degli attraversamenti pedonali è finalizzata a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada sulla viabilità provinciale, in prossimità dei centri urbani. La presenza di attività con rilevanza sociale aumenta la quantità di pedoni che attraversano la carreggiata. In tutti questi punti critici le dimensioni trasversali della carreggiata consentono una soluzione con isola pedonale "salvagente" a raso, riservando la parte centrale di strada, opportunamente delimitata e protetta, al riparo ed alla sosta dei pedoni, durante l'attraversamento della carreggiata stessa ", ha spiegato Angori. " Abbiamo constatato durante il sopralluogo che alla fine dei lavori degli attraversamenti pedonali sarà comunque possibile in termini dimensionali e consentito in termini legali il passaggio anche a quei mezzi agricoli come le mietitrebbia che hanno dimensioni eccedenti la sagoma della carreggiata, ci tengo in oltre a ringraziare il Sindaco e i tecnici del comune e della provincia che con la loro sensibilità hanno garantito per concludere il cantiere quelle piccole accortezze, gia' pianificate, che permetteranno alle nostre aziende di lavorare e produrre cibo di qualità” ha affermato Marco Pacini durante il sopralluogo. "È ovvio inoltre che gli attraversamenti pedonali così come concepiti rappresentino un invito a moderare la velocità per tutti, automobilisti e conduttori di ogni tipo di veicolo. E in tal senso attraverso apposita Ordinanza del Comando della Polizia Municipale sono disciplinati anche i nuovi limiti di velocità in prossimità delle isole, sottolineando che la presenza di attività con rilevanza sociale (la Chiesa e il cimitero comunale ad Avane, l'ingresso nel centro abitato a Filettole, ndr) innalza la quantità di pedoni che attraversano la carreggiata. Ci preme salvaguardare infatti la sicurezza di tutti gli utenti della strada e da qui la volontà di realizzare queste opere”, concludono Angori e Giannotti.

M.B.