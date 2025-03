Nuove aperture: nasce “Bona Hair Keratin”, un salone con tecniche innovative

Pisa, 24 marzo 2025 – Una nuova realtà per il centro storico di Pisa: nasce “Bona Hair Keratin”, il nuovo progetto imprenditoriale di Valbona Macukulli. Al taglio del nastro del salone, che si trova in via del Borghetto n. 79, presenti il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, la responsabile Area Credito Confcommercio Pisa Francesca Cagnoni, la responsabile Area Tecnica Confcommercio Pisa Irene Della Croce, l’assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, e la referente sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Agnese Profeti.

“È la mia prima esperienza da imprenditrice. Lavoro nei saloni da parrucchiere da quando avevo 19 anni” racconta Macukulli. “Era arrivato il momento di intraprendere questo percorso da sola. Sono consapevole delle difficoltà che potrò incontrare, ma sono sicura di riuscire a togliermi delle soddisfazioni e raggiungere i miei obiettivi”.

“Ho scelto di specializzarmi in trattamenti avanzati come la cheratina e la nanoplastia, tecniche di lisciatura innovative. Desidero dare ai clienti un servizio, unisex, di alta qualità, con soluzioni all’avanguardia per la cura e la bellezza dei capelli. Volevo fortemente lavorare nel centro di Pisa e sono felice di aver realizzato anche questo traguardo. Le aspettative sono alte perché ho fiducia nel lavoro che andrò a svolgere”.

Esprime entusiasmo per questo progetto il Direttore generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Avviare un’attività oggi richiede determinazione e fiducia, qualità che Valbona ha dimostrato di avere. Confcommercio è sempre al fianco degli imprenditori che credono nel proprio lavoro e investono nel territorio. Siamo certi che questo salone saprà distinguersi per professionalità e qualità dei servizi”.

L'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini sottolinea l’importanza di nuove iniziative imprenditoriali nel centro storico: “L’apertura di questo salone è un segnale positivo per il commercio locale e per la vitalità del nostro centro. Pisa ha bisogno di imprenditori coraggiosi e lungimiranti che investano con passione e competenza, contribuendo alla crescita economica della città. Auguro a Valbona il massimo successo in questa nuova avventura”.